Мати льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова про перейменування в'їзду у Харкові на його честь: "Це зробило суспільство"

Мати льотчика Лілія Авер'янова каже, коли Андрій був малим, вони ходили на цей в'їзд на гойдалки.

"Там у дворі був хороший дитячий майданчик, де були цілі гойдалки, бо знайти цілу гойдалку в Харкові в 90-х роках було не так просто. Люди казали: треба велику вулицю. Нам не треба велику, нам треба ту, яка була Андрієва. Але вулицю, де він жив, ніхто перейменовувати не буде, — це Мироносицька", — розказала Суспільному Лілія Авер'янова.

За її словами, у назву в'їзду не хотіла, щоб вносили ім'я і прізвище сина, лише позивний.

"Я хотіла за позивним, бо це на слуху, а ім'я і прізвище — довго і нудно. Крім того, може бути так, що хтось робить рекламу й пише на ній ім'я твого сина, а потім листівка валяється на підлозі, у смітті валяється це ім'я. А позивний — це позивний, він ніби трішки абстрактний, але люди знають, що це Андрій. Мені це простіше сприймати. Та й молоді воно "зайде" краще: "Де зустрінемося? — "На Глісаді Джуса", — розказала мати льотчика Андрія Пільщикова.