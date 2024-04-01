Останні новини Харкова та Харківської області за 2 квітня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
"Евакуація з Харкова — це російський інформаційний вкид" — МВС
Міністерство внутрішніх справ та Центр протидії дезінформації повідомили, що інформація про евакуацію з Харкова, яка розповсюджується мережею, — це російський фейк.
"В українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від ДСНС України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. (...) Вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Таким чином російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві", — йдеться у повідомленні.
Два рідні брати потрапили у російський полон з різницею в один день: історія родини Завацьких з Балаклії
З різницею в один день, але на відстані 60 кілометрів потрапили у полон до росіян брати Борис і Олександр Завацькі. Молодшого Бориса, який пройшов шість років служби в АТО, взяли під час боїв, старшого Олександра — забрали з дому під час окупації Балаклії через знайдені мисливський одяг і рушницю. За 21 місяць брата-військового обміняли. Вже в Україні Борис дізнався, що сидів із братом в одній російській колонії.
Історія родини Завацьких — у матеріалі Суспільне Харків.
Сили оборони відбили одну атаку РФ поблизу Синьківки
Авіаударів зазнали Липці, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Гатище, Плетенівка, Липці на Слобожанському напрямку та понад 10 населених пунктів на Куп'янському, зокрема, Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка.
Що роблять для того, щоб убезпечити Харків від авіаударів: відповідь заступника керівника ОВА Семенухи
Зменшити кількість авіаударів по Харківщині можна посиливши місто та область засобами радіоелектронної боротьби. Також, окрім посилання ППО, поява F-16 може убезпечити регіон від частих ударів, розказав Українському Радіо Харкова заступник начальника обладміністрації Роман Семенуха.
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З 3 по 6 квітня у Харкові частково буде відсутнє водопостачання
З 3 по 6 квітня "Харківводоканал" проведе профілактичні роботи на каналізаційних мережах, повідомили у міськраді. "У зв’язку з цим, водопостачання мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вулиць Грицевця, Зубарєва, Роганської, Тархова, селищ Комуніст та Докучаєва здійснюватиметься за графіком: з 05:00 до 08:00 та з 19:00 до 22:00", — йдеться у повідомлення.
Удар РФ по Новоосиновому: загинув чоловік, поранена дитина
59-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Новоосинового Куп'янського району близько 17:00, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
11-річний хлопець зазнав поранень внаслідок ударів. Його шпиталізували.
РФ з артилерії обстріляла село Івашки: знищені вісім будинків
РФ обстріляла Івашки о 14:30, повідомив Суспільне Харків очільник Золочівської громади Віктор Коваленко.
"Внаслідок 12 ударів знищені вісім будинків. Відсутнє енергопостачання. Без жертв. Нині у селі проживають 240 людей", — сказав Коваленко.
У Харкові реставрують міст закоханих у сквері "Стрілка"
Комунальники знімають шари старої фарби на залізних конструкціях мосту та парапету: це дозволяє без демонтажу очистити залізні елементи від фарби. Після цього об’єкт знову пофарбують. Прохід на мосту перекривати не планують, повідомили у міськраді.
У Харкові добудували підземну школу: який вигляд вона має
Підземна школа в Індустріальному районі Харкова добудована. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершили, розказав міський голова Ігор Терехов.
Приміщення школи має 20 класних кімнат, розказав мер.
У Домасі Лозівського району до відповідальності притягнули палія трави
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"Горіла суха трава, очерет та чагарники на площі близько 1 га. На гарячому вогнеборці швидко вийшли на її винуватця. Ним виявився 30-річний місцевий, який таким способом намагався позбутися, на його погляд. зайвої рослинності. Тепер за самовільне її випалювання згідно з статтею 77-1 КУпАП на палія накладений штраф у розмірі 3060 гривень, який він має сплатити", — сказано у повідомленні.
До 15 років позбавлення волі засудили окупанта, який в Ізюмі застрелив жінку за українську мову
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
Вбивство сталося 2 червня 2022 року. За даними слідства, 35-річна жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI та звʼязок.
"Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області. Зі штабу вийшов 40-річний російський військовий, який почув українську мову від жінки, що його обурило та розлютило. Він вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла загинула на місці", — сказано у повідомленні.
Російський військовий перебуває у розшуку, повідомили у прокуратурі.
"Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються", — додали у пресслужбі.
Мати льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова про перейменування в'їзду у Харкові на його честь: "Це зробило суспільство"
Мати льотчика Лілія Авер'янова каже, коли Андрій був малим, вони ходили на цей в'їзд на гойдалки.
"Там у дворі був хороший дитячий майданчик, де були цілі гойдалки, бо знайти цілу гойдалку в Харкові в 90-х роках було не так просто. Люди казали: треба велику вулицю. Нам не треба велику, нам треба ту, яка була Андрієва. Але вулицю, де він жив, ніхто перейменовувати не буде, — це Мироносицька", — розказала Суспільному Лілія Авер'янова.
За її словами, у назву в'їзду не хотіла, щоб вносили ім'я і прізвище сина, лише позивний.
"Я хотіла за позивним, бо це на слуху, а ім'я і прізвище — довго і нудно. Крім того, може бути так, що хтось робить рекламу й пише на ній ім'я твого сина, а потім листівка валяється на підлозі, у смітті валяється це ім'я. А позивний — це позивний, він ніби трішки абстрактний, але люди знають, що це Андрій. Мені це простіше сприймати. Та й молоді воно "зайде" краще: "Де зустрінемося? — "На Глісаді Джуса", — розказала мати льотчика Андрія Пільщикова.
На Харківщині лісівники та громада висадили понад 5 га лісу
Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі.
За його даними, новий ліс висадили на території Петрівського старостату Наталинської сільської військової адміністрації.
Саджали ліс механізованим та ручним способом. Таким комбінованим способом вдалося висадити 5,1 га лісу, де посадили понад 29 тисяч сіянців сосни звичайної.
Прокуратура: У Харкові затримано ділка, який за гроші допомогав чоловікам призовного віку оформлювати закордонні паспорти
За даними слідства, безробітний харківʼянин пропонував "допомогу" чоловікам оформити закордонний паспорт у максимально короткі строки. Він повідомляв, що на теперішній час ця процедура вкрай ускладнена у зв’язку з наявністю обмежень щодо виїзду за межі України чоловікам віком від 18 до 60 років.
У прокуратурі кажуть, що послуга коштувала 12800 гривень.
Чоловіка затримали за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди.
У Харкові встановлять меморіальні дошки
Про це 2 квітня повідомила пресслужба міської ради.
Надали дозвіл на встановлення меморіальної дошки:
- військовослужбовцям 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України на території військового містечка;
- Владиславу Титаренку, який раніше працював хірургом у Міській клінічній багатопрофільній лікарні №25;
- Віталію Мухіну, який до початку повномасштабного вторгнення був співробітником КП "Житлокомсервіс";
- лауреату Державної премії України в галузі науки та техніки Миколи Болотських. Її встановлять на фасаді будівлі навчального корпусу Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.
В оперативно-тактичного угруповання "Харків" новий керівник
Ним став Юрій Галушкін, сказав Українському Радіо Харків заступник керівника ОВА Роман Семенуха.
"У нас в Харківській області новий командувач, я дуже з оптимізмом зустрічаю цю новину. Скажу, що це людина небайдужа і я думаю, що ми реалізуємо багато справ. Це Галушкін Юрія Алімович. Командувач оперативно-тактичного угруповання "Харків". Я бачу фахову і, найголовніше, небайдужу людину, тому я маю нормальне очікування стосовно співпраці воєнної адміністрації з командувачем", — сказав Семенуха.
У Харкові запрацювали два центри рекрутингу української армії
У центрах щодня працюватимуть рекрутери, які надаватимуть інформацію щодо вакансій у силах оборони.
Також консультуватимуть охочих долучитися до війська та проводитимуть тести з профорієнтації, розповів координатор проєкту Олексій Бежевець.
"Тут це про сервіс, інформаційно-консультативний сервіс, супроводження людини до обраної частини, обраної посади. Це цивільний сервіс у цивільному закладі. На відміну від ТЦК, який мають свої напрямки роботи", — говорить Олексій Бежевець.
За його словами, центр не має відношення до структури терцентрів комплектування, а рекрутери — не військовослужбовці, а цивільні. Перший центр рекрутингу в Україні відкрили у Львові в середині лютого.
На Харківщині 9-річна дитина померла від грипу
Про це Суспільне Харків розказала директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.
За її словами, дитина захворіла 10 березня, померла 28 березня.
"Вперше за медичною допомогою за місцем проживання звернувся до сімейного лікаря 15 березня. Госпіталізований у тяжкому стані 27 березня", — сказала Махота.
За даними епідеміологині, у дитини виявили вірус грипу типу H1N1. Любов Махота каже, що стан дитини ускладнювали порушення імунітету, надлишкова вага.
"Епідсезон закінчиться 19 травня, тому щодо підсумків та висновків ще зарано говорити. Циркуляція вірусів грипу та інших збудників респіраторних захворювань ще активна", — сказала епідеміологиня.
У Харкові 1 квітня зафіксували температурний рекорд
Максимальна температура повітря за 1 квітня 24,5° спостерігалася у 2024 році, повідомили у регіональному гідрометцентру.
"Попередній максимум температури було зафіксовано у 2013 році і вона становила +22,7°С", — сказано у повідомленні.
Погода на 3 квітня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Вночі по всій території області, вдень місцями пориви вітру, 15-20 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 15-17°.
Жителя Харкова визнали винним у тому, що він протягом місяця кидав коктейлі Молотова в будинок прокурора
28-річного чоловіка засудили до 4,6 року позбавлення волі, повідомили у пресслужбі прокуратури. Його обвинувачували за фактами умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, а також за фактом замаху на вчинення злочину. За даними слідства, він кидав суміші у будинок з середини жовтня по листопад 2023 року.
"У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та додав, що хотів помститися потерпілому через особисті неприязні стосунки", — сказано у повідомленні.
Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку
На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація є стабільною протягом кількох тижнів. 1 квітня на Лиманському напрямку українські оборонці відбили вісім атак РФ, на Куп'янському напрямку останніми днями росіяни активних заходів не проводять. Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов.
"Ворог на Куп'янському напрямку не зміг здобути жодних переваг, навіть маючи сили, що переважали. До виборів у РФ вони намагалися захопити Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, у них нічого не вдалося. Ворог зазнав великих втрат. Зараз здійснює поновлення сил та накопичення нового особового складу", — сказав Шевцов.
Ми передбачаємо, що у найближчому майбутньому ворог знову поновить наступальні дії, бо від своїх планів він не відмовився.
У Харкові перейменували 18 топонімів
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомила пресслужба міської ради.
- Алтайський провулок — на Вітряний провулок;
- Байкальська вулиця — Сніжна вулиця;
- Бакуліна вулиця — на Євгенія Єніна вулиця;
- Біломорська вулиця — Фінська вулиця;
- Владивостоцька вулиця — на Шведська вулиця;
- Владивостоцький провулок — на Скандинавський провулок;
- Владивостоцький в’їзд — на Лірницький в'їзд;
- Ельбруський провулок — на Буковельський провулок;
- Єльнінський провулок — на Барвистий провулок;
- Іжевська вулиця — на Ромашкова вулиця;
- Іжевський провулок — на Ромашковий провулок;
- Іртиська вулиця — на Мерлинська вулиця;
- Іртиський провулок — на Чепельський провулок;
- Кольський провулок — Червоної Рути провулок;
- Красноуральська вулиця — Низинна вулиця;
- Кронштадтська вулиця — Литовська вулиця;
- Кронштадтський провулок — на Чумацький провулок;
- Трінклера в’їзд — Джуса в’їзд.
Липці були під обстрілом вночі
Росіяни завдали ударів близько третьої ранку, повідомили у пресслужбі облпрокуратури.
"Під ударами ворога опинилась цивільна інфраструктура. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазини та складські приміщення", — сказано у повідомленні.
Енергетична ситуація на Харківщині: дані Міненергетики 2 квітня
- Минулої доби у Харкові застосовувалися графіки погодинних відключень споживачів. Передбачаються відключення у місті й на поточну добу;
- Енергетики заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку бойових дій;
- Без електропостачання залишаються 15,2 тисячі абонентів у 61 населеному пункті;
- Газовики відновили розподіл газу 287 абонентам;
- У Харкові з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізовано двох людей.
FPV-дрони "Сталевого кордону" відпрацювали по окупантах: дані Держприкордонслужби
"Ударами FPV-дронів по ворожих сховках три окупанти ліквідовано, шість — поранено: ефективно працюють прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківщині", — сказано у поввідомленні.
ДТП на Харківщині за добу: дані поліції
Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 18 громадян отримали травми. повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.
"Працівники поліції викрили трьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння", — сказано у повідомленні.
Жительку Дворічної підозрюють у роботі на РФ під час окупації
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
"Колаборантка відповідала за видачу матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч російських рублів місцевим мешканням, сприяючи формуванню позитивного іміджу держави-агресорки. Свої обов’язки жінка виконувала до вересня 2022 року. Після деокупації, щоб не нести відповідальність за вчинене, колаборантка переїхала з Дворічної до одного із сіл у Красноградському районі області", — сказано у повідомленні.
Які виклики стоять перед фермерами напередодні посівної на Харківщині: розмова з аграрієм та ОВА
У перший-другий тиждень квітня на Харківщині, починаючи з півдня регіону, очікується початок посівної кампанії. У 2023 році агросектор становив приблизно 55% валютного доходу області — близько 260 мільйонів доларів, розповів Українському Радіо Харкова заступник начальника обласної військадміністрації Євген Іванов.
За його словами, траплялися випадки, коли перед фермерами поставало питанням: лишити продукцію в полі або вивозити собі "в мінус" через високі ціни на паливо та ускладнену логістику.
Фермер з Вовчанщини Василь Шапталов цього року зі 130 гектарів не засіватиме 20%. Чому та якими проблемами стикаються аграрії, слухайте у подкасті.
Грип та ГРВІ на Харківщині: дані центру контролю та профілактики хвороб
Протягом минулого тижня захворіли 2617 жителів Харківщини, повідомили у центрі.
У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 16,6%. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 1,5%, у порівнянні з минулим тижнем відмічається зниження на 48,3%
"Зареєстровано один летальний випадок серед хворих на грип", — сказано у повідомленні.
Розмінування Балаклійської громади: дані МВА
- з 10:00 до 11:00 будуть проводитись контрольовані підриви за межами с. Волохів Яр;
- з 11:30 до 12:30 будуть проводитись контрольовані підриви за межами с. Щурівки.
У Вільхуватській громад курсують безплатні автобуси
Їх запустили у партнерстві з "Проліскою", повідомили у громаді. Вони курсуватимуть з 3 квітня.
"Маршрути поєднають населені пункти Федорівка, Курганне, Довжанка, Приколотне, Чорне, Великий Бурлук. За умов подальшої стабілізації ситуації в громаді до маршрутів буде додано інші населені пункти", — сказано у повідомленні.
Чотири пожежі спалахнули протягом доби у Харківській області через обстріли
Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.
"Вранці ворог завдав ударів по селу Слобожанському та місту Люботину Харківського району. В результаті обстрілів горіли дві покинуті складські будівлі, трава. Площа пожеж склала 100 кв. м та 500 кв. м. Жертв та постраждалих немає", — сказано у повідомленні.
Протягом доби росіяни завдали ударів по житловому сектору міста Куп’янськ та села Курилівка: там пожежі виникли в житловому будинку, господарчій споруді, покрівлі будівлі та автомобілі.
"Площа пожеж склала близько 300 кв. м та 93 кв. м. Жертв та постраждалих немає", — повідомляє ДСНС.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка:
- Куп’янськ. 1 квітня близько 10:00, об 11:58, о 22:05 російські військові ударили по місту керованою авіабомбою КАБ-500, обстріляли з РСЗВ "Ураган". Внаслідок атаки росіян поранення отримала цивільна жінка 1966 року народження. Пошкоджено будівлю навчального закладу, багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння;
- Курилівка. 1 квітня близько 15:00 внаслідок російського артобстрілу пошкоджено шість приватних домоволодінь, два автомобілі;
- Бочкове. 1 квітня о 21:00, відбувся обстріл РФ, внаслідок чого пошкоджено будинок, присадибні будівлі;
- Вовчанські Хутори. 1 квітня близько 23:00 росіяни обстріляли село з артилерії, завдали удар КАБами. Пошкоджено будинок культури, адмінбудівлю, амбулаторію, приватне домоволодіння, зруйновано гараж;
- Вовчанськ. 1 квітня близько 13:30, 14:20, 23:00 РФ завдала удару керованими авіабомбами. Поранення отримала 27-річна жінка. З осколковими пораненнями в стані середньої важкості її доставили в лікарню. Внаслідок атаки росіян на місто пошкоджено будівлі на території приватного підприємства, приватні домоволодіння, господарчі будівлі, гаражі, паркани, автомобілі. Повністю згорів житловий будинок.
- Чернещина. 1 квітня о 12:03 війська РФ завдали удар авіабомбою КАБ. Внаслідок атаки пошкоджено чотири житлові будинки, один будинок знищено;
- Слобожанське. 1 квітня близько 06:55 внаслідок обстрілу загорілися приватні нежитлові об’єкти;
- Люботин. 1 квітня о 10:15 внаслідок російського ракетного обстрілу з ЗРК С-300 пошкоджено нежитлову будівлю. На місці влучання у ґрунті виявлено вирву розміром 6 на 6 метрів глибиною 3 м.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 20 травня
На Куп’янському напрямку росіяни наступальних дій не вели, повідомили у Генштабі.
"Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка, Куп’янськ, Садове, Табаївка, Чернещина", — сказано у повідомленні.
Погода на 2 квітня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с; вдень пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 7-12° тепла, вдень 22-27°;
- Температура повітря: вночі 10-12° тепла, вдень 23-25°.