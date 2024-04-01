Втрати Харківщини у квітні. Згадуємо загиблих захисників поіменно

Денис Горбатенко, який жив у Зідьках, поліг на Донеччині 24 лютого

Про втрату Зміївська міська рада повідомила 3 квітня.

За її даними, Горбатенко з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів захищав суверенітет і територіальну цілісність України. До цього брав участь в операції об'єднаних сил на сході України.

За час служби Денис був нагороджений медаллю Івана Сірка, нагрудним знаком "За зразкову службу", нагрудним знаком "Ветеран війни" та нагрудним знаком "Учасника АТО".

"Загинув молодший сержант Горбатенко Денис 24 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в складі підрозділу Збройних сил України на Донецькому напрямку", — сказано у повідомленні.