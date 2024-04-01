Втрати Харківщини у квітні. Згадуємо загиблих захисників поіменно

У квітні стало відомо про загибель українських військових з Харківської області. Про смерть оборонців офіційно повідомили громади чи університети. Список сформований за датами повідомлення про загибель чи прощання із захисниками.
Суспільне Харків згадує імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Список не є вичерпним.
Денис Горбатенко, який жив у Зідьках, поліг на Донеччині 24 лютого
Про втрату Зміївська міська рада повідомила 3 квітня.
За її даними, Горбатенко з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів захищав суверенітет і територіальну цілісність України. До цього брав участь в операції об'єднаних сил на сході України.
За час служби Денис був нагороджений медаллю Івана Сірка, нагрудним знаком "За зразкову службу", нагрудним знаком "Ветеран війни" та нагрудним знаком "Учасника АТО".
"Загинув молодший сержант Горбатенко Денис 24 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в складі підрозділу Збройних сил України на Донецькому напрямку", — сказано у повідомленні.
Євгеній Бирченко з Чугуєва поліг на війні: з ним простилися 3 квітня
Про це повідомила Чугуївська міська рада.
"Головний сержант Євгеній Бирченко був призваний за мобілізацією Чугуївським РТЦК та СП 14 червня 2022 року. Мужньо виконував свій військовий обов’язок у боротьбі за свободу та незалежність України. Загинув 28 березня 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області", — сказано у повідомленні.
Олександр Корнієнко загинув поблизу Часового Яру
Молодший сержант Олександр Корнієнко поліг 23 березня під час виконання бойового завдання поблизу Часового Яру на Донеччині, повідомили у Лозівській громаді.
"У червні Олександру мало виповнитися 31 рік. Чоловік народився і виріс на Близнюківщині, там живуть його батьки. До лав захисників Олександр долучився 1 квітня 2022 року, на його рахунку — найважчі бої, які він з гідністю пройшов. Знайомі та односельці згадують Олександра, як товариського та щирого хлопця, він був доброю та світлою людиною. На жаль, ця весна стала для нього останньою", — йдеться у повідомленні. Поховають Олександра Корнієнка у Лозовій, де у нього залишилися дружина і син.
З Владиславом Литвиненком прощатимуться у Лозовій
27-річний начальник зенітної ракетної батареї, старший лейтенант Владислав Литвиненко загинув 31 березня внаслідок ракетного удару в районі Гребениківки Сумської області, повідомили у Лозівській громаді.
Прощання із захисником відбулося 3 квітня на Центральному кладовищі Лозової.
Олександр Ковальов з Ізюмщини поліг на війні
30 березня у Левківці на Ізюмщині простилися з Олександром Ковальовим, повідомили в Ізюмській міській раді. Він поліг 18 березня 2024 року. Захиснику було 50 років.
Ігор Прудивус повернувся додому "на щиті"
Про втрату 1 квітня повідомила Ізюмська міська рада.
За її даними, захисник поліг 27 березня. З ним простяться 2 квітня. Ігоря Прудивуса поховають на Алеї Слави в Ізюмі. Йому було 57 років.
На війні поліг сапер-радіотелефоніст Максим Пелипенко
Про втрату 1 квітня повідомила Роганська селищна рада.
За її даними, Максим Пелипенко поліг 29 березня у районі села Семенівка Покровського району Донецької області.
"Протягом всього періоду служби у військовій частині А4821 Максим проявив себе з найкращого боку. Він завжди виконував свої функціональні обов'язки сумлінно та якісно, відзначався високою особистою відповідальністю та готовністю виконувати доручені справи", — сказано у повідомленні.