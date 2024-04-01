На Рівненщині 3 квітня стартує проєкт “Велике читання”. Його проводять третій рік поспіль. Цього разу для читання обрали автобіографічну книгу “Історія впертого чоловіка” ветерана війни Олександра Будька з позивним “Терен”. Захід відбудеться в обласній універсальній науковій бібліотеці.

Про це Суспільному розповіла провідна методистка закладу Світлана Ступницька.

За її словами, проєкт організовують, щоб популяризувати рівненських письменників та залучити людей до читання. Книгу "Історія впертого чоловіка" Олександра Будька для "Великого читання" у 2024 році обрали з двох причин:

“Перше — ми звернули увагу на автора. Автором є рівнянин Олександр “Терен”. Друге — це те, що йому, не зважаючи на те, що за станом здоров'я не вдавалося спочатку потрапити до Збройних сил України — попри всі труднощі у свої 24 роки потрапив на лінію фронту. Він зумів своїм прикладом, працею та зусиллями підняти своїх побратимів”.

Про що книга

Роман “Історія впертого чоловіка” — це перший твір Олександра “Терена”, виданий у 2023 році.

“Ця книга без пафосу, без підкресленого героїзму, але коли читаєш кожен рядок цієї книги — просто усвідомлюєш, що цей героїзм щодня, щохвилини, щогодини був присутнім у житті наших хлопців ЗСУ”, — зауважила Світлана Ступницька.

Вона додала, що роман не має обмежень для читачів за віком:

“Взагалі, книга цікава для кожного. Я б навіть сказала, що там є такі фрагменти, які будуть цікаві і для менших школярів — як воїни ЗСУ своїм теплом зі своєю добротою зігрівають братів наших менших в тих містах і селах, де вони бувають. Вони до них тягнуться — собачки, котики, навіть свині. Як описує Олександр Терен, вони кожному приділяють увагу і своїм душевним теплом цих тварин оберігають і підтримують”.

Проєкт “Велике читання”

“Велике читання” — це соціально-культурна ініціатива, яку в 2021 році започаткувала обласна універсальна наукова бібліотека. Щороку для проєкту обирають книгу місцевого автора або видання, за змістом пов’язане з Рівненщиною.

“Проєкт цьогоріч проводиться уже втретє. У перший рік ми читали “Паперові солдати” братів Капранових. Потім розпочалася повномасштабна війна — і ми не проводили “Велике читання”. Торік ми читали твори Сергія Гридіна”, — розповіла Світлана Ступницька.

Захід розпочнеться з конференції 3 квітня об 11:00 у бібліотеці за адресою: вул. Олександра Борисенка, 6.

Що відомо про автора

Олександр “Терен” Будько — ветеран російсько-української війни, ведучий розважального інклюзивного YouTube шоу "Відвал ніг або All інклюзив", де разом із медійними друзями досліджує міста на безбар’єрність.

Після 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем на фронт. Став командиром взводу стрілецького батальйону під назвою "Карпатська Русь", де взяв позивний "Терен". У боях на Харківщині втратив обидві ноги та пройшов процес протезування.

Під час реабілітації Олександр Будько навчався у школі публіцистики "Голос війни", учасник проєкту "Ветерани різні. Перемога одна". Брав участь у балетному перформансі команди "United Ukrainian Ballet" під час благодійних виступів у Каліфорнії (США). Призер "Ігор Нескорених" 2023 року в Німеччині.

Авторка: Юлія Пашкевич

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