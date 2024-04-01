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"Дуже добре вибухає". Як військові збирають саморобні "скиди" для дронів
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"Дуже добре вибухає". Як військові збирають саморобні "скиди" для дронів

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У Донецькій області військові збирають вибухівку для дронів різного типу. Використовують для цього підручні матеріали, пластикові деталі виготовляють на 3D-принтері. За добу кожен військовослужбовець може зібрати до 15 боєприпасів.

Процес створення такої вибухівки показали бійці Луганського прикордонного загону — бригади "Помста".

Військовослужбовець бригади "Помста" Максим розповідає, що працює зі скидами два місяці. Зокрема, виготовляє боєприпаси "ПОМ-2" — для дистанційного мінування.

"Мішаємо декілька вибухівок разом, виходить такий потужний вибух дає. Це такий дуже працемісткий процес, треба багато напаяти, багато накрутити, спорядити його все. Виготовляємо такі типу фугаси на Mavic. Дуже добре вибухає. ", — розповів військовослужбовець Максим.
боєприпаси українські військовослужбовці бригада "Помста" вибухівка дрони Донецька область
Військовослужбовці бригади "Помста" збирають саморобні скиди для дронів, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

боєприпаси українські військовослужбовці бригада "Помста" вибухівка дрони Донецька область
Саморобні скиди для дронів, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Максим розповідає, у виробництві використовують різні матеріали. Пластикові деталі замовляють: їх друкують на 3D-принтері.

"Ще виготовляємо різні такі боєприпаси на Mavic. Дуже ефективно виходить", — зазначив військовослужбовець.

боєприпаси українські військовослужбовці бригада "Помста" вибухівка дрони Донецька область
Саморобні скиди для дронів, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

боєприпаси українські військовослужбовці бригада "Помста" вибухівка дрони Донецька область
Саморобні скиди для дронів, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Військовий з "Помсти" Дмитро розповідає про вибухівку для дрона типу Vampire:

"Ми його паяємо, вклеюємо, потім детонатор вставляється. Коли техніка під'їжджає, коливання землі — та вибух. І йому навіть не потрібно наїжджати на неї. Збоку навіть, якщо проїде, вона вибухне".

боєприпаси українські військовослужбовці бригада "Помста" вибухівка дрони Донецька область
Саморобні скиди для дронів, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Дмитро розповідає, на день одна людина збирає до 15 вибухових пристроїв. Деталі знаходять самі або допомагають волонтери.

боєприпаси українські військовослужбовці бригада "Помста" вибухівка дрони Донецька область
Саморобні скиди для дронів, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

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