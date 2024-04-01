Сільськогосподарське підприємство "Дружба" у Святогірській громаді окупанти розбили обстрілами у 2022 році. За словами директора сільськогосподарського підприємства "Дружба" Євгеном Астраховим, збитки — на мільйони доларів. Два роки аграрії не можуть повноцінно працювати через те, що поля заміновані, а з сорока працівників тут залишаються працювати двоє.

Про втрати, спроби розмінування самостійно, зверення до держави за допомогою та плани відновити агрофірму — Євген Астрахов розповів Суспільному Донбас.

"Десятиріччя праці зникли за пів року"

Сільськогосподарське підприємство "Дружба" — розташоване в селі Долина Донецької області. Прицільно обстрілювати село армія РФ почала в травні 2022.

Через бойові дії, за словами директора, агрофірма втратила і техніку, і приміщення. "Збитки — на мільйони доларів", — каже Астрахов. Те що вціліло, розповідає, врятували, частину — вантажні автомобілі, екскаватор — віддали ЗСУ.

Пошкоджена сільськогосподарська техніка, Долина, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

"У нас багато і погоріло, і комбайни пропали. Дуже хотілося техніку врятувати. Але вже було дуже страшно її виганяти, тому що вже почалися обстріли", — згадує Євген Астрахов.

Долину Сили оборони звільнили восени. Євген Астрахов згадує, у вересні 2022 року лінія фронту від'їхала, а в перших числах жовтня працівники підприємства повернулись і почали потроху працювати — відновлювати техніку, наводити лад.

"Те що тут будувалося десятиріччями, воно все зникло, буквально, за пів року". Євген Астрахов

Наразі заходити у великий ремонтний ангар аграрії практично не наважуються: приміщення розбите, потрощене — в аварійному стані. Перебувати всередині небезпечно, вважає Євген Астрахов.

Пошкоджена російськими обстрілами будівля сільгоспідприємства "Дружба", Долина, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

"Тельфер був, зварочне обладнання, і всі набори ключів — все що потрібно для техніки у нас було під рукою. Все — для повноцінного сільськогосподарського підприємства", — згадує аграрій.

У зруйнованому приміщенні знайшли різні боєприпаси, додає він.

"Все сюди прилітало. Тут і фосфор був, і касетні боєприпаси, і знаходили "пелюстки" , і "дротики" . Ми тут замітали, і "дротики" від 152-міліметрового снаряда — теж були. Все тут було. Все, що є в Росії, мабуть, все тут було".

Залишки боєприпасів, Долина, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

2700 гектарів землі заміновані

За словами фермера Підприємство обробляло 2700 гектарів землі, садили пшеницю, кукурудзу, горох, розповідає директор "Дружби":

"Зернова група займала 50 відсотків. У нас 1300 гектарів було пшениці, яка згоріла. Сіяли ще 200 гектарів кукурудзи, 200 гороху. Тут було діюче хороше підприємство з банком землі 2700 гектарів".

На підприємстві працювали 40 людей, нині, за словами директора, лишились двоє.

"Багато людей знайшли вже іншу роботу і це хороші були, кваліфіковані працівники, яких зараз буде дуже важко знайти. Деякі воюють в лавах ЗСУ. Але тим, хто є, немає чим платити людям", — визнає Євген Астрахов.

Директор сільгосппідприємства "Дружба" Євген Астрахов, Долина, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Сільгосппідприємство, додає він, подавало заявки на гуманітарне розмінування, аби поля очистити від боєприпасів.

"Ми писали на FSD, на HALO TRUST. Писали в свою військову адміністрацію. Скрізь є запити — чекаємо", — пояснює аграрій.

"Це все треба було починати ще в жовтні 2022 року — і вже підприємство працювало би не на сто відсотків, але хоча б на 50 відсотків воно б працювало. А це робочі місця, податки".

Розмінування полів підприємства "Дружба"

У цьому році розпочали розміновувати перше поле за допомогою військових саперів, розповідає Євген.

"Ми почали тільки цього року — перше поле. Ми пробували розмінувати за допомогою військових саперів, вони приїжджали знімали і танкові міни, і протипіхотні міни. Багато тут і МОН, і ОЗМ, тому що тут йшла лінія оборони", — ділиться Євген.

Безпілотний трактор, Долина, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Допомога для аграріїв

Державні та благодійні програми для аграріїв, які нині діють, каже фермер, не підходять його зруйнованому підприємству.

"Потреби у нас зараз в цьому немає. От куди це насіння кукурудзи чи соняшника? Щоб просто воно лежало? Не потрібно. Якщо у нас вийде щось розмінувати, ми докладемо зусилля власноруч, то, я думаю, що подамося", — розповів фермер.

За його словами, посіві кукурудзи та соняшника відновити легше, для посіву зернових — техніки не мають: "В нас не залишилося ні сіялок, нічого. Це найголовніше. І автотранспорт сильно постраждав".

Сільгосптехніка, Долина, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Що потрібно для відновлення

Аграрій вважає, для відновлення підприємства потрібно близько двох мільйонів доларів. І попри всі складнощі відмовлятися від ідеї відроджувати господарство, наміру не має:

"Дуже допомогли з колективу люди, хлопці: "Давайте, Миколайович, працювати, давайте потихеньку, розміновувати". Вони підбивають, і це все надає наснаги, я думаю, що відновимо. А де ми потрібні?".

Євген Астрахов йде своїм полем. Суспільне Донбас

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