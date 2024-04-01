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Майже 200 влучань зафіксували по об'єктах газової інфраструктури на Харківщині за опалювальний сезон: дані "Газмережі"
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Майже 200 влучань зафіксували по об'єктах газової інфраструктури на Харківщині за опалювальний сезон: дані "Газмережі"

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У Харківській області зафіксували майже 200 влучань по об'єктах газової інфраструктури регіону протягом опалювального сезону 2023-2024 років.

Про це Суспільне Харків розказав начальник Харківської філії "Газмережі" Дмитро Беспалов. Далі — пряма мова.

Закінчення опалювального сезону на Харківщині у 2024 році та наслідки війни

Опалювальний сезон закінчився нормально в цілому. На жаль, цей сезон був не менш складним, ніж попередній: було дуже багато ворожих атак на область, особливо наприкінці опалювального сезону — майже 200 влучань загалом було по об'єктах газової інфраструктури. З них майже 140 безпосередньо по житлових будинках. Наприкінці сезону ми маємо пошкодженими чотири дільниці газорозподільних мереж по області. Ситуація в цілому контрольована. Опалювальний сезон ми закінчили.

Аналізуючи ситуацію з відновлення можу сказати, що зараз підприємство працює в режимі майже 24/7, і пошкодження ми ремонтуємо максимум за два дні. Намагаємося ремонтувати в той же день, але буває по-різному: інколи ворог застосовує повторні удари й нам дуже складно відновлювати дуже швидко. Але майже всі влучання, майже всі аварійні ситуації ми усуваємо дуже швидко.

За період опалювального сезону у нас зроблено понад 20 тис. пусків газу після аварійних ситуацій, пов’язаних з агресією Російської Федерації.

Газопостачання у Вовчанську, Куп'янську та прифронтових зонах Харківщини

У Куп'янську ситуація одна із найскладніших, особливо зі сторони Осколу. У нас кожного дня по 2-3 аварійні ситуації, які ми намагаємось ліквідовувати.

Зараз ситуація в цілому стабільна, газопостачання в регіон продовжуємо: це не тільки по Куп’янську, але і в Дергачівській громаді, у нас у Козачій Лопані постійно йде обстріл, Борівська громада, Золочівська — тобто де-факто вся прифронтова зона, де у нас постійно атакує ворог.

Зараз у деяких населених пунктах у нас, на жаль, немає можливості відновити подачу газу, особливо це Вовчанська громада. Це дуже велика проблема, тому що ще до війни це було постачання з Російської Федерації. Це вже у післявоєнний період будемо розв'язувати цю проблему.

Побутові витоку газу за рік на Харківщині

За опалювальний сезон ми маємо майже 5 тис. аварійних викликів, пов'язаних з витоками газу, з неробочими димоходами, з необслуговуваними газовими приладами, які повинні обслуговуватись компаніями, які мають на це ліцензію. На жаль, є такі випадки, коли були постраждалі, були й смертельні випадки.

Як жителі Харківщини та підприємства платять за газ: дані "Газмереж"

Підприємство з обслуговування газорозподільних мереж на 100% залежить від розрахунків за газ, тому що ми працюємо повністю від тарифу, який погоджує НКРЕКП і якщо населення чи інші підприємства не будуть платити, підприємство в нормальному стані працювати не буде. Зараз ми маємо таку ситуацію: у нас більш-менш непогана ситуація з розрахунками населення — з того населення, яке залишилось у нас десь 10-12% зараз не потребує газу і якщо навіть не проживає.

А ось з підприємствами таке є, і ця проблема дуже суттєва зараз. Рівень розрахунків на кінець опалювального сезону приблизно 30% — це дуже погано для нас. Ми намагаємося якось спілкуватися з місцевими владами, з директорами підприємств з цього приводу.

Люди — це близько 90-92%. Зараз ми підтягнули до майже довоєнного рівня. Люди, які виїхали, які не споживають газ — якщо у них нема такої можливості, їм необхідно подати перелік документів і у цьому випадку нарахування будуть зупинені.

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