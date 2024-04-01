Жителька Богородичного обживається в новому будинку, що їй подарували волонтери. Любов повернулася до села у березні 2023 року, її оселю розбили російські війська. Майже рік жінка прожила в погребі на розвалинах своєї випаленої оселі, доки волонтери не встановили на її подвір'ї встановили модульний будинок.
Для електроенергії Людмила має генератор, буржуйкою обігрівається, на ній готує їсти. Модульний будинок волонтери встановили на потрощеному окупантами подвір'ї жінки цієї зими.
"Емоції — це не передати. Дякую всьому світу, всім. І покупатися, і помити руки, і їсти наварити, і поспати де є. Все є в мене", — радіє жителька Богородичного Любов.
Просто поряд із новою оселею — розвалини колишнього будинку жінки. Його зруйнували обстрілами російські війська.
Майже рік Любов жила в погребі, готувала їжу на вулиці, на згарищі дому щодня шукала вцілілі речі.
"Я була не тут. Я була у сестри в Новопокровському районі Дніпропетровської області. Вісім з половиною місяців, як я приїхала", — розповіла Любов.
Щодня Любов годує покинутих собак та котів.
Жінка розповідає, продуктами допомагають волонтери. Також найближчим часом планує почати висаджувати на своєму городі овочі.
"Брат привезе картоплі. Будуть і помідори, і капуста, і морква, і буряк, кабачки й огірки всілякого сорту. І кукурудза: маленька, велика — для онуків. Треба рухатися, треба щось робити, я не можу на місці", — ділиться Любов.
Найбільше, як каже сама, чекає відновлення села та повернення своїх родичів до Богородичного.
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