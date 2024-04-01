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"А кукурудза — для онуків". Новий дім на згарищі: як обживається жителька Донеччини Любов, якій волонтери звели будинок
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"А кукурудза — для онуків". Новий дім на згарищі: як обживається жителька Донеччини Любов, якій волонтери звели будинок

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Жителька Богородичного обживається в новому будинку, що їй подарували волонтери. Любов повернулася до села у березні 2023 року, її оселю розбили російські війська. Майже рік жінка прожила в погребі на розвалинах своєї випаленої оселі, доки волонтери не встановили на її подвір'ї встановили модульний будинок.

Для електроенергії Людмила має генератор, буржуйкою обігрівається, на ній готує їсти. Модульний будинок волонтери встановили на потрощеному окупантами подвір'ї жінки цієї зими.

"Емоції — це не передати. Дякую всьому світу, всім. І покупатися, і помити руки, і їсти наварити, і поспати де є. Все є в мене", — радіє жителька Богородичного Любов.
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Модульний будинок, Богородичне, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Просто поряд із новою оселею — розвалини колишнього будинку жінки. Його зруйнували обстрілами  російські війська.

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Зруйнований російськими обстрілами будинок Любові, Богородичне, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Майже рік Любов жила в погребі, готувала їжу на вулиці, на згарищі дому щодня шукала вцілілі речі.

"Я була не тут. Я була у сестри в Новопокровському районі Дніпропетровської області. Вісім з половиною місяців, як я приїхала", — розповіла Любов.

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Жителька Богородичного Любов, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Щодня Любов годує покинутих собак та котів.

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Пес біля модульного будинку Любові, Богородичне, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Жінка розповідає, продуктами допомагають волонтери. Також найближчим часом планує почати висаджувати на своєму городі овочі.

"Брат привезе картоплі. Будуть і помідори, і капуста, і морква, і буряк, кабачки й огірки всілякого сорту. І кукурудза: маленька, велика — для онуків. Треба рухатися, треба щось робити, я не можу на місці", — ділиться Любов.
Модульний будинок город допомога волонтери жителька село Богородичне Донецька область
Город біля модульного будинку Любові, Богородичне, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Найбільше, як каже сама, чекає відновлення села та повернення своїх родичів до Богородичного.

модульний будинок пошкоджений будинок допомога волонтери жителька село Богородичне Донецька область
Зрунований російськими обстрілами будинок, Богородичне, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

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Пошкоджені та зруновані російськими обстрілами, Богородичне, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

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