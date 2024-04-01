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"Воно як шарахнуло. Нас контузило. Але ми залишилися живі": як нині живе прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі
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"Воно як шарахнуло. Нас контузило. Але ми залишилися живі": як нині живе прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі

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Гуляйполе — прифронтове місто у Запорізькій області, яке знаходиться за п'ять кілометрів від позицій російської армії. Щодня окупанти обстрілюють населений пункт з РСЗВ, артилерії та інших видів озброєння, та попри це тут залишаються жити півтори тисячі людей.

Який має вигляд прифронтове місто Гуляйполе на Запоріжжі
Пошкоджені будівлі внаслідок російських обстрілів у прифронтовому Гуляйполе. Суспільне Запоріжжя

Попри постійні обстріли у місті триває життя — з першими теплими днями жителі почали поратися на городах. Гуляйпілець Микола вже займається висаджуванням овочів — буде чим годувати родину:

"Буду саджати часник, цибулю, горох, моркву. Картоплю завезли на пророщування вчора. Консервацію робили, помідорчики, огурчики, аджика".
"Воно як шарахнуло. Нас контузило. Але ми залишилися живі": як нині живе прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі
Микола, житель прифронтового Гуляйполя. Суспільне Запоріжжя

Микола розповів, що вирощувати городину в Гуляйполі складно — немає води, аби полити рослини.

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Житель Гуляйполя Миколажартома про полив городу

"Воно як шарахнуло. Нас контузило. Але ми залишилися живі": як нині живе прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі
Цибуля, яку саджає Микола у прифронтовому Гуляйполі. Суспільне Запоріжжя

"Воно як шарахнуло. Нас контузило. Але ми залишилися живі": як нині живе прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі
Город Миколи із Гуляйполя. Суспільне Запоріжжя

Разом з дружиною Микола виходить поратись на городі рідко, а роблять усе швидко — допоки не розпочався новий російський обстріл міста. Бувало, за словами чоловіка, що окупанти влучали і в город поряд з оселею:

"Пару тижнів тому назад прилетіла ракета в город. Важкий снаряд, я думаю, 125-ка мінімум. Гепнуло так, що ми у льосі були, аж підпригнули. Я вже хотів саджати, почався обстріл, три прильоти, чи чотири. Пішов у хату, пообідали із жінкою і будемо зараз саджати".
Як живуть жителі прифронтового Гуляйполя під обстрілами армії РФ
Вирва на городі Миколи, яка утворилася внаслідок російського обстрілу. Суспільне Запоріжжя

Микола проживає разом з родиною в будинку, яку побудував власними силами. Втім житло неодноразово було пошкоджене внаслідок численних російських обстрілів. Та чоловік зізнався, оселю йому не шкода — головне, що самі лишилися живими.

Наслідки щоденних російських обстрілів у Гуляйполі Запорізької області
Будинок Миколи, який пошкодило внаслідок обстрілу Гуляйполя армією РФ. Суспільне Запоріжжя

Наслідки щоденних російських обстрілів у Гуляйполі Запорізької області
Будинок Миколи у Гуляйполі, який пошкодило російським обстрілом. Суспільне Запоріжжя

Через щоденні обстріли Гуляйполя багато будівель у місті є зруйнованими — без житла опинилася місцева жителька Августина. У будинок, у якому проживала жінка, влучила російська ракета, тож вона проживала у підвалі. Але у будівлю поцілили знову, через що пошкодило підвальне приміщення:

"Воно як шарахнуло. Нас контузило. Але ми залишилися живі. Квартира пішла вниз".
"Воно як шарахнуло. Нас контузило. Але ми залишилися живі": як нині живе прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі
Августина, жителька прифронтового Гуляйполя. Суспільне Запоріжжя

Як зараз виглядає Гуляйполе у Запоріжжі неподалік від лінії фронту
Будинок, у якому проживала Августина, пошкоджений обстрілами армії РФ. Суспільне Запоріжжя

У новому підвалі Августина проживає ще з трьома сусідками, чиї оселі теж пошкоджені через обстріли окупантів. Жінка зізналася, що намагалися у сховищі створити комфортні умови.

"Тут ми спимо, пічку топим, кушаємо"
Августинажителька Гуляйполя

Як зараз виглядає Гуляйполе у Запоріжжі неподалік від лінії фронту
Підвал будинку, пошкодженому обстрілами армії РФ. У ньому проживає Августина разом із сусідками. Суспільне Запоріжжя

Як зараз виглядає Гуляйполе у Запоріжжі неподалік від лінії фронту
Кухня у підвалі, у якому проживає Августина та її сусідки. Суспільне Запоріжжя

Сусідки, проживаючи у підвалі, прихистили кішку та назвали Шкапою, яка стала для жінок розрадою:

"Вона зі мною спить, вона тут мишок переловила, вона молодець", — розповіла Августина.
"Воно як шарахнуло. Нас контузило. Але ми залишилися живі": як нині живе прифронтове Гуляйполе на Запоріжжі
Кішка Шкапа. Суспільне Запоріжжя

Вдень у місті не так страшно, як у ночі, розповіла Августина — тоді стає ще гарячіше:

"Ту ніч ми чули дуже добре, повз нас воно летіло, ми чули це, воно тут здрилось. Чотири дні назад було взагалі…Вдень, ввечері, вночі, ви знаєте, ми думали, що все".
Прифронтове Гуляйполе Запорізька область: як живе місто зараз
Розбиті шибки внаслідок російського обстрілу. Гуляйполе, Запорізька область. Суспільне Запоріжжя

Прифронтове Гуляйполе Запорізька область: як живе місто зараз
Багатоповерхівка з вибитими вікнами внаслідок обстрілу армією РФ. Гуляйполе, Запорізька область. Суспільне Запоріжжя

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