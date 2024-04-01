Гуляйполе — прифронтове місто у Запорізькій області, яке знаходиться за п'ять кілометрів від позицій російської армії. Щодня окупанти обстрілюють населений пункт з РСЗВ, артилерії та інших видів озброєння, та попри це тут залишаються жити півтори тисячі людей.
Попри постійні обстріли у місті триває життя — з першими теплими днями жителі почали поратися на городах. Гуляйпілець Микола вже займається висаджуванням овочів — буде чим годувати родину:
"Буду саджати часник, цибулю, горох, моркву. Картоплю завезли на пророщування вчора. Консервацію робили, помідорчики, огурчики, аджика".
Микола розповів, що вирощувати городину в Гуляйполі складно — немає води, аби полити рослини.
Разом з дружиною Микола виходить поратись на городі рідко, а роблять усе швидко — допоки не розпочався новий російський обстріл міста. Бувало, за словами чоловіка, що окупанти влучали і в город поряд з оселею:
"Пару тижнів тому назад прилетіла ракета в город. Важкий снаряд, я думаю, 125-ка мінімум. Гепнуло так, що ми у льосі були, аж підпригнули. Я вже хотів саджати, почався обстріл, три прильоти, чи чотири. Пішов у хату, пообідали із жінкою і будемо зараз саджати".
Микола проживає разом з родиною в будинку, яку побудував власними силами. Втім житло неодноразово було пошкоджене внаслідок численних російських обстрілів. Та чоловік зізнався, оселю йому не шкода — головне, що самі лишилися живими.
Через щоденні обстріли Гуляйполя багато будівель у місті є зруйнованими — без житла опинилася місцева жителька Августина. У будинок, у якому проживала жінка, влучила російська ракета, тож вона проживала у підвалі. Але у будівлю поцілили знову, через що пошкодило підвальне приміщення:
"Воно як шарахнуло. Нас контузило. Але ми залишилися живі. Квартира пішла вниз".
У новому підвалі Августина проживає ще з трьома сусідками, чиї оселі теж пошкоджені через обстріли окупантів. Жінка зізналася, що намагалися у сховищі створити комфортні умови.
Сусідки, проживаючи у підвалі, прихистили кішку та назвали Шкапою, яка стала для жінок розрадою:
"Вона зі мною спить, вона тут мишок переловила, вона молодець", — розповіла Августина.
Вдень у місті не так страшно, як у ночі, розповіла Августина — тоді стає ще гарячіше:
"Ту ніч ми чули дуже добре, повз нас воно летіло, ми чули це, воно тут здрилось. Чотири дні назад було взагалі…Вдень, ввечері, вночі, ви знаєте, ми думали, що все".
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