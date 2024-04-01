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Вночі до трьох градусів тепла, вдень до +17: прогноз погоди в Донецькій області на 5 квітня
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Вночі до трьох градусів тепла, вдень до +17: прогноз погоди в Донецькій області на 5 квітня

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Донецька область, погода 5 квітня
Зарічне, Донецька область, 3 квітня 2024 року. Суспільне Донбас/Артем Степанов

У п'ятницю, 5 квітня, у Донецькій області — мінлива хмарність та без опадів. Температура вдень сягатиме до 17 градусів тепла.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер вночі змінних напрямків від трьох до восьми метрів на секунду, вдень північно-західний від п'яти до десяти", — уточнили в гідрометцентрі.

Якою буде температура у Донецької області:

  • вночі від трьох градусів до восьми — тепла;
  • вдень від двадцяти до сімнадцяти — тепла.

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