У п'ятницю, 5 квітня, у Донецькій області — мінлива хмарність та без опадів. Температура вдень сягатиме до 17 градусів тепла.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Вітер вночі змінних напрямків від трьох до восьми метрів на секунду, вдень північно-західний від п'яти до десяти", — уточнили в гідрометцентрі.
Якою буде температура у Донецької області:
- вночі від трьох градусів до восьми — тепла;
- вдень від двадцяти до сімнадцяти — тепла.
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