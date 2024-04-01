Реанімаційна палата, кімната ментального здоров’я для працівників, ігрова кухня, санвузол — так облаштоване укриття у Херсонській дитячій обласній клінічній лікарні.

Директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк розповіла, у сховищі облаштовані більше ніж десять кімнат.

"В укритті створені реанімаційна та хірургічна палати. Вони облаштовані апаратами ШВЛ, моніторами, інкубаторами. Є додаткове устаткування живлення, обігрівачі, стіл для маленької перев'язувальної. Є всі необхідні вироби медичного призначення. А також є кімната ментального здоров'я для медичних працівників та ігрова для маленьких пацієнтів", — говорить директорка медзакладу.

Одна з кімнат в укритті херсонської дитячої лікарні, 1 квітня 2024 року. Суспільне Херсон

Також за словами Інни Холодняк, є душова та туалет, для самих маленьких пацієнтів кухня з водою та технікою. Там можуть перебувати діти з батьками під час небезпеки.

Директорка лікарні Інна Холодняк, 1 квітня 2024 року. Суспільне Херсон

Одна з кімнат в укритті облаштована для маломобільних пацієнтів: там цілодобово є світло, вода та необхідні лікарські засоби продукти. В укритті є вільна зона WI-FI, там лікарі також надають онлайн консультації.

Найулюбленіша кімната у пацієнтів лікарні — ігрова. Інна Холодняк каже, діти там граються, ті, хто отримують лікування тривалий час, про неї знають. У разі потреби, з дітьми там займається психолог.

Кухня в укритті дитячої лікарні, 1 квітня 2024 року. Суспільне Херсон

Тут комфортно та головне, безпечно, так говорять про укриття пацієнти.

Херсонка Анастасія, мати однієї з пацієнток лікарні розповіла, що в укриття спускають щоночі та під час кожної повітряної тривоги.

"Ми тут ночуємо, а вранці підіймаємось до палати. Умови дуже добрі, все зроблено комфортно, дитині подобається", — каже жінка.

Одна з кімнат в укритті херсонської дитячої лікарні, 1 квітня 2024 року. Суспільне Херсон

Пацієнтка лікарні Наталя Векточ говорить, вона в укритті вперше. Жінці медперсонал розповів, що на ніч треба спускатись.

Директорка закладу каже, всі пацієнти, які перебувають в лікарні, з вечора спускаються до підвального приміщення і там ночують, незалежно від того, звучить повітряна тривога чи ні.

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