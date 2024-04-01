Батько Ірини Данилович розповів про справу та стан здоровʼя доньки-політбранки

Ірина Данилович — незаконно увʼязнена до 7 років громадянська журналістка, яку викрали окупаційні силовики у квітні 2022 року. До увʼязнення розповідала про сфабриковані справи політвʼязнів та стан системи охорони здоровʼя на півострові.

Чому окупанти почали переслідувати активістку, якою її памʼятають рідні, що зумовило втрату слуху та як підтримує звʼязок із рідними, Суспільному Крим розповів її батько Броніслав Данилович.

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29 квітня 2022-го, коли Ірина Данилович поверталася з роботи, на зупинці в Коктебелі її викрали співробітники ФСБ РФ. Вони влаштували обшук в її будинку. Згодом батьки з’ясували, що Ірину тиждень утримували в підвалі ФСБ без жодного статусу та адвокатської допомоги.

"Ми шукали її десь 12 днів. Поки не знайшли, що вона вже переведена в СІЗО. І перебуває, тримається там. Суд виніс арешт на 2 місяці. З яких причин і як, нам на той час відомо не було. Ну якби не почали шукати, то до цього часу, напевно, вже шукати було б нікого. Тому що, є такі приклади", — розповів батько Ірини Данилович.

Бронислав Данилович. Фото: Суспільне Крим

Правозахисниця та медсестра Ірина Данилович брала активну участь у профспілковому русі, стала головою кримського відділення профспілки "Альянс Лікарів". Під час пандемії коронавірусу вела викривальний блог про корупційні схеми в кримських лікарнях.

Як громадянська журналістка, Данилович співпрацювала з незалежними ЗМІ, зокрема, медіапроектом "INжир" та ініціативою "Кримський процес". Розповідала про сфабриковані справи проти політв’язнів. Батько вважає, що за це його доньку і почали переслідувати росіяни.

"На мій погляд, політичне переслідування Ірини почалося з двох причин. Перше: це висвітлення судових процесів над кримськими татарами. І друге - це її боротьба з нецільовим використанням грошових коштів, виділених державою на лікування ковідних хворих", — зазначив Броніслав Данилович.

За словами батька політувʼязненої, Ірина не могла не протистояти тому, що відбувається в тимчасово окупованому Криму.

"Ніколи не любила несправедливості. Для неї було головне, щоб було все справедливо, чесно... Вона завжди була борцем за справедливість... Перехід Криму з юрисдикції України в юрисдикцію Росії. Вона сприйняла це вкрай негативно", — зазначив Бронислав Данилович.

Ірину Данилович окупанти звинуватили в нібито "незаконному зберіганні та носінні вибухових пристроїв". Буцімто носила вибухівку у футлярі для окулярів. 28 грудня 2022 року окупаційний суд оголосив вирок: 7 років колонії загального режиму та 50 тисяч рублів штрафу. Зі звинувачення виключили частину про придбання та зберігання вибухівки, залишили – носіння.

"Їй підкинули вибухівку. І без жодних причин засудив її до 7 років позбавлення волі за те, що вона містила в чохлі з під окулярів вибухові речовини. Ну тут, мене навіть від сміху розбирає. Крім, як нісенітниця і вигадка — такі обставини я по-іншому назвати не можу", — наголосив батько Ірини Данилович.

Зараз Ірину утримують в колонії російського Зеленокумська, за понад 800 кілометрів від Криму. Російська влада незаконно відмовляє їй у наданні медичної допомоги у в’язниці.

"У неї страшний біль у лівому вусі. Вона майже завжди плакала і казала, що не може цілодобово витримувати цих свистів у вусі, не може навіть голосно розмовляти", – наголосив Данилович.

Він також зазначив, що ніколи не забуде прізвище лікаря в російській колонії.

"Морова сказала прямо і чітко: "От поки не оглухнеш, поки не атрофується нерв, не оглухнеш, так і шуми, і писки у вухах будуть. І ніхто тебе тут лікувати не збирається!", — згадує Бронислав Данилович.

Ще перебуваючи в СІЗО Сімферополя, щоб домогтися медичної допомоги, Ірина оголошувала голодування, але за 10 днів припинила його у відповідь на обіцянку вивезти її до клініки для обстеження та лікування.

"Ніхто толком діагнозу не поставив. І не намагався ставити. Тому що, як я розумію, ці головні болі і цей свист у вухах є наслідком того, що її катували в підвалах сімферопольська ФСБ. І мабуть, від удару головою об щось, або в голову чимось, у неї стався мікроінсульт", — зауважив батько Ірини Данилович.

Броніслав Данилович нагадав, що у в’язниці Ірина повністю втратила слух на ліве вухо. Літнім і хворим батькам в колонію — з Криму в Зеленокумськ — дістатися складно. Єдиний зв’язок з донькою — це нечасті телефонні розмови.

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