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Вибух у Харкові 5 квітня: по місту могли вдарити керованими авіабомбами
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Вибух у Харкові 5 квітня: по місту могли вдарити керованими авіабомбами

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Ракети РФ С-300 над Харковом. 16 лютого 2023 року
Ракети РФ С-300 над Харковом. 16 лютого 2023 року. Фото: AP Photo / Vadim Belikov

Вибухи пролунали у Харкові 5 квітня. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Щонайменше один вибух чули о 15:26, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

Удар по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Суспільне Харків слідкує за офіційними повідомленнями.

Доповнено о 15:47: Росіяни завдали ударів по Харкову та по населеному пункту Харківського району, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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