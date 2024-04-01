Вибух у Харкові 5 квітня: по місту могли вдарити керованими авіабомбами

Вибухи пролунали у Харкові 5 квітня. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Щонайменше один вибух чули о 15:26, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.
Удар по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Суспільне Харків слідкує за офіційними повідомленнями.
Доповнено о 15:47: Росіяни завдали ударів по Харкову та по населеному пункту Харківського району, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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