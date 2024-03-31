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У Краматорську весь квітень на одному з автобусних маршрутів при безготівковій оплаті проїзд буде дешевшим на дві гривні
МІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Краматорську весь квітень на одному з автобусних маршрутів при безготівковій оплаті проїзд буде дешевшим на дві гривні

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В Краматорську на автобусному маршруті 16/16А зміниться вартість проїзду
Автобус у Краматорську. Facebook/Олександр Гончаренко

Протягом квітня на дві гривні дешевше платитимуть за проїзд при безготівковій оплаті на одному з автобусних маршрутів у Краматорську на Донеччині.

Про це повідомили у КП КТТУ.

"З метою стимулювання безготівкового розрахунку при сплаті за проїзд у громадському транспорті у тестовому режимі, на автобусному маршруті №16 та №16А вартість проїзду при безготівковому розрахунку становитиме 18 гривень", — йдеться у повідомленні КТТУ.

За даними перевізника, вартість проїзду за готівку без змін — 20 гривень.

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