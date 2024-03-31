Понад 70% бюджету Міністерства оборони України на 2024 рік піде на грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, ще 20% — на закупівлю озброєння.

Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Він зазначив, що бюджет Міноборони 2024 року умовно можна розбити на три великі пакети:

грошове забезпечення і бойові виплати;

закупівля озброєння та військової техніки;

експлуатаційні видатки.

За словами Джигира, у 2024 році (відповідно до закону про Держбюджет, — ред. ) на це виділено асигнування в сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% бюджету МОУ.

"Цей блок включає грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, за перебування на першій і на другій лінії бойового зіткнення, харчування особового складу, речове забезпечення, винагороду за знищену техніку", — сказав заступник міністра.

Він зауважив, що потрібно враховувати динамічність ситуації на фронті та зростання потреб ЗСУ. Наприклад, у разі підвищення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності війська виникає необхідність у залученні додаткового фінансування, а це, відповідно, тягне за собою зміни в бюджеті і належні урядові рішення.

"Щодо другого пакета — це закупівля озброєння та військової техніки. Він становить більш ніж 20% нашого оборонного бюджету. Тобто 20% — це певний натівський бенчмарк для видатків на військове обладнання. Зважаючи на війну в Україні, деякі наші сусіди, які також межують з країною-агресором, в останні роки витрачають на озброєння та військову техніку принципово більшу частку", — сказав урядовець.

За словами Джигира, на закриття потреб військових у якісній техніці та озброєнні спрямовано 265,4 мільярда гривень. Ці цифри — орієнтовні. Потреби в оборонному секторі динамічні і постійно уточнюються Генштабом залежно від бойової обстановки.

"І третій пакет — експлуатаційні видатки. Вони включають закупівлю палива, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт", — наголосив він.

Напередодні Джигир заявив, що виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 мільярда гривень, доплати військовим залишаться на рівні 2023 року.