31 березня у Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського ворскляни зіграли із київської командою “Динамо”. Матч завершився із рахунком 1-5.
Про це повідомив із місця події кореспондент Суспільного.
Перший гол у ворота ворсклян забив гравець "Динамо" Владислав Ванат. Це було на 30-й хвилині першого тайму. Другий гол у ворота суперника на 47-й хвилині забив нападник Володимир Бражко. Наступні два - від Миколи Шапаренка. П'ятий "Ворсклі" на 78-й хвилині забив гравець київської команди Андрій Ярмоленко.
Останній гол був за ворсклянами на 83 хвилині. Його забив нападник Микола Ковталюк. Гру двічі призупиняли через повітряну тривогу.
На нараді суддів і гравців ухвалили рішення догравати матч після завершення тривоги. Також вирішили грати решту першого і другий тайм без перерви.
На цей матч дозволили прийти майже трьом тисячам уболівальникам.
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