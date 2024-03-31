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ФК “Ворскла” програла київському “Динамо”
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ФК “Ворскла” програла київському “Динамо”

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"Ворскла" програла київській команді
Матч "Ворскла" - "Динамо". Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

31 березня у Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського ворскляни зіграли із київської командою “Динамо”. Матч завершився із рахунком 1-5.

Про це повідомив із місця події кореспондент Суспільного.

Перший гол у ворота ворсклян забив гравець "Динамо" Владислав Ванат. Це було на 30-й хвилині першого тайму. Другий гол у ворота суперника на 47-й хвилині забив нападник Володимир Бражко. Наступні два - від Миколи Шапаренка. П'ятий "Ворсклі" на 78-й хвилині забив гравець київської команди Андрій Ярмоленко.

ФК “Ворскла” програла київському “Динамо”
Ворскляни програли київській компанії з рахунком 1 - 5. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

Останній гол був за ворсклянами на 83 хвилині. Його забив нападник Микола Ковталюк. Гру двічі призупиняли через повітряну тривогу.

"Динамо" виграли із рахунком 1 - 5
Ворскляни програли київській команді з рахунком 1 - 5. Суспільне Полтава

На нараді суддів і гравців ухвалили рішення догравати матч після завершення тривоги. Також вирішили грати решту першого і другий тайм без перерви.

На цей матч дозволили прийти майже трьом тисячам уболівальникам.

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