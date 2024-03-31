На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
Про це сьогодні, 31 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснила дві атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області", — йдеться в повідомленні.
Також у Генштабі зазначили, що російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області, серед них — Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка та Новоданилівка.
Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 30 березня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Дитина дістала травм.
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