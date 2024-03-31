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На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ — Генштаб
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На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ — Генштаб

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На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ
Український танк, ілюстративне. Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснила дві атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області, серед них — Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка та Новоданилівка.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 30 березня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Дитина дістала травм.

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