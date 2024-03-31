В Івано-Франківську 31 березня люди вдруге зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити незгоду проти будівництва церкви УГКЦ у зеленій зоні. Вони принесли із собою квіти, саджанці та кущі й висадили їх на ділянці, яку міська влада віддала під будівництво церкви УГКЦ. Назвали "Сквером воїнів Прикарпаття".

Про це повідомив кореспондент Суспільного з місця події.

В Івано-Франківську на місці будівництва церкви посадили дерева та кущі й назвали "Сквер воїнів Прикарпаття". Суспільне Івано-Франківськ

Одна з учасниць акції, співзасновниця ініціативи "Франківськ, який треба берегти" Марія Козакевич каже: влада не йде на контакт з громадою.

У Франківську, поблизу міського озера на ділянці, де мали побудувати церкву, посадили дерева, кущі та квіти. Суспільне Івано-Франківськ

"Це — вже другий наш пікнік. Сьогодні ми підготувалися ґрунтовніше: придбали дерева з небайдужими містянами, кущі. Ось в нас є калина символічно по центру. І наша мета, щоб все-таки ця зелена зона залишилася зеленою зоною. Ми не виступаємо проти когось. І це хибно, коли заявляють, що хтось проти когось. Тому що більшість людей, які виступають за зелену зону, є християнами. Тож немає змісту нас зараз якось зіштовхувати. Ми живемо в одному місті. Якщо міська влада створила цей конфлікт, заварила цю кашу, то нехай "розхльобує", — каже Марія Козакевич.

Акція проти забудови, пікнік на березі озера, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року. Суспільне Івано-Франківськ

Серед учасників акції — документалістка Оксана Чиж. Дівчина мешкає поряд з озером. Вона розповідає, що підписала петицію проти будівництва церкви й прийшла, щоб висловити свою позицію.

Поблизу міського озера на ділянці, де мали побудувати церкву, посадили дерева, кущі та квіти, Івано-Франківськ, 31 березня. Суспільне Івано-Франківськ

"Було багато спекуляцій за весь період боротьби за цю територію. Це в жодному разі не акція проти церкви, віри чи каплички, це насамперед — боротьба за зелений куточок в Івано-Франківську", — каже Оксана Чиж.

Акція проти забудови, пікнік на березі озера, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року. Суспільне Івано-Франківськ

Таблиці з повідомленням про сквер причепили боєць російсько-української війни Андріан Волгін та парамедик "Госпітальєрів" Мишко Адамчак.

Учасники акції проти забудови Марія Козакевич та Мишко Адамчак, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року. Суспільне Івано-Франківськ

Мешканець будинку, навпроти якого планується спорудження церкви, Олександр Раєнко сказав, що 1 квітня він декількома людьми прийдуть на прийом до міського голови Руслана Марцінківа. З його слів, франківці хочуть, аби влада почула їх і зберегла зелену зону.

Акція проти забудови, пікнік на березі озера, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року. Суспільне Івано-Франківськ

Що відомо про будівництво церкви біля озера

У 2024 році Івано-Франківська архієпархія УГКЦ планує розпочати будівництво богослужбової каплиці поруч з міським озером в Івано-Франківську. Площа храму становитиме приблизно 150 метрів квадратних.

24 березня люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ. Вони принесли із собою каву, чай, печиво, плакати, балончики з фарбою, а також квіти, щоб висадити їх перед будівельним парканом.

Попри позицію містян, мер Руслан Марцінків заявив, що підтримує будівництво церкви.

Територія, на якій УГКЦ планує збудувати церкву, — це відпочинкова зона, яку створили у 2019 році в межах програми "Бюджет участі". За це з бюджету міста спрямували 300 тисяч гривень. Однак цю землю міська рада ще у 2018 році віддала парафії УГКЦ на спорудження церкви священномученика Симеона Лукача.

Франківці створили петицію на сайті міськради з проханням зберегти рекреаційну зону на березі міського озера та знайти для парафії УГКЦ іншу територію для будівництва храму. Вона набрала необхідну кількість голосів. Марцінків пообіцяв на неї відреагувати.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube