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Армія РФ обстріляла прифронтове Гуляйполе Запорізької області: є поранений
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Армія РФ обстріляла прифронтове Гуляйполе Запорізької області: є поранений

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Обстріли по Гуляйполю
Гуляйполе. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 31 березня, російські військові обстріли прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, поранення дістав 54-річний чоловік, коли порався на городі:

"Російські "Гради" накрили прифронтове місто. Внаслідок обстрілу гуляйпілець отримав осколкові поранення".

Співробітники поліції надали травмованому домедичну допомогу та передали медикам.

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