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Російські військові обстріляли Курахове, Красногорівку та Новоселидівку на Донеччині — поранені п'ятеро людей
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Російські військові обстріляли Курахове, Красногорівку та Новоселидівку на Донеччині — поранені п'ятеро людей

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31 березня російські військові обстріляли місто Красногорівка, Курахове та селище Новоселидівка на Донеччині. Внаслідок цього поранені п'ятеро людей.

Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"Під час артилерійського обстрілу міста Красногорівка 82-річна жінка поранена на подвір'ї. О 18:10 російські військові обстріляли Новоселидівку Покровського району, внаслідок обстрілу поранений 72-річний чоловік та його 63-річна дружина й 16-річний хлопець. Тип озброєння встановлюють. В Кураховому поранений 66-річний чоловік", — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.

Речниця зазначила, що за вказаними фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

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