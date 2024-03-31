У Миколаєві рідні військовополонених та безвісти зниклих зібралися на мирну акцію-нагадування про воїнів та цивільних, які перебувають у російському полоні. За даними поліції діалогу, приблизно 50 людей взяли участь у заході.

Подію 31 березня 2024 року відвідали кореспонденти Суспільного.

До акції долучився начальник Південного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Аркадій Дабагян.

"Координаційний штаб ставиться до подібних акцій, як до прояву бажання родин зустрітися, висловити свою позицію, ще раз сповістити суспільство про те, що допоки триває мирне життя, наші військовослужбовці в полоні", — розповідає Дабагян.

Рідні, друзі та знайомі зібралися на Центральному проспекті, аби нагадати суспільству про полонених українців, Миколаїв, 31 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Зі слів чоловіка, він постійно на зв’язку з рідними полонених та безвісти зниклих воїнів.

"Існує налагоджена робота з керівниками об’єднань родин, у нас створено щось типу ради, де вони (рідні полонених та безвісти зниклих — ред.) можуть висловлювати не тільки свою думку, а й думку тих, хто доєднався до їхніх громадських об'єднань. Ми постійно в контакті, саме тому я зараз тут", — говорить чоловік.

Начальник південного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Аркадій Дабагян, Миколаїв, 31 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Підтримати сина-військовослужбовця 36-ї бригади, про якого нічого не відомо майже два роки, прийшла мати Марина.

"Потрапив із побратимами. Тільки як обміни відбуваються, знаю, що знаходиться у Вязьмі, що хлопці закатовані, а взагалі, ні зв’язку немає, нічого. Постійно на акції, до тих пір, поки не повернемо дитину додому", — пояснює жінка.

Акція-нагадування "Полон вбиває", Миколаїв, 31 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування "Полон вбиває", Миколаїв, 31 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування "Полон вбиває", Миколаїв, 31 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування "Полон вбиває", Миколаїв, 31 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Два роки у російському полоні перебуває син Віри. Не стримуючи сліз, вона говорить, що звертається всюди, аби повернути власну дитину.

"Виконував свій обов’язок перед Батьківщиною. 12 квітня буде вже два роки як він у полоні, нічого не відомо, крім того, що підтвердив Червоний Хрест і країна-агресор. Ні зв’язку, ні листів, ні дзвінків. Дуже багато людей навіть не знають, що таке лихо є в нашій країні", — каже Віра.

Якби я знала, як це сталося. Учасниця акції Віра мати військовополоненого

Постійно на акції приходить Вікторія, яка вже другий рік чекає на чоловіка.

"Потрапив у полон на заводі Ілліча в Маріуполі. Це був прорив. Вони намагалися прорватися з оточення. У нас спілкування з Координаційним штабом, зі Службою безпеки України, з усіма органами, де тільки можна, і в закордонні організації", — ділиться власною історією Вікторія.

Дружина військовополоненого Вікторія. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Полон — це "пекло". Полон — це жахливе існування.

Акція-нагадування "Полон вбиває", Миколаїв, 31 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування "Полон вбиває", Миколаїв, 31 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Акція-нагадування "Полон вбиває", Миколаїв, 31 березня 2024 року Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Зі слів дружини військовополоненого, акції допомагають тим, що суспільство повинно знати, про полонених, які потребують допомоги.

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