У Миколаєві рідні військовополонених та безвісти зниклих зібралися на мирну акцію-нагадування про воїнів та цивільних, які перебувають у російському полоні. За даними поліції діалогу, приблизно 50 людей взяли участь у заході.
Подію 31 березня 2024 року відвідали кореспонденти Суспільного.
До акції долучився начальник Південного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Аркадій Дабагян.
"Координаційний штаб ставиться до подібних акцій, як до прояву бажання родин зустрітися, висловити свою позицію, ще раз сповістити суспільство про те, що допоки триває мирне життя, наші військовослужбовці в полоні", — розповідає Дабагян.
Зі слів чоловіка, він постійно на зв’язку з рідними полонених та безвісти зниклих воїнів.
"Існує налагоджена робота з керівниками об’єднань родин, у нас створено щось типу ради, де вони (рідні полонених та безвісти зниклих — ред.) можуть висловлювати не тільки свою думку, а й думку тих, хто доєднався до їхніх громадських об'єднань. Ми постійно в контакті, саме тому я зараз тут", — говорить чоловік.
Підтримати сина-військовослужбовця 36-ї бригади, про якого нічого не відомо майже два роки, прийшла мати Марина.
"Потрапив із побратимами. Тільки як обміни відбуваються, знаю, що знаходиться у Вязьмі, що хлопці закатовані, а взагалі, ні зв’язку немає, нічого. Постійно на акції, до тих пір, поки не повернемо дитину додому", — пояснює жінка.
Два роки у російському полоні перебуває син Віри. Не стримуючи сліз, вона говорить, що звертається всюди, аби повернути власну дитину.
"Виконував свій обов’язок перед Батьківщиною. 12 квітня буде вже два роки як він у полоні, нічого не відомо, крім того, що підтвердив Червоний Хрест і країна-агресор. Ні зв’язку, ні листів, ні дзвінків. Дуже багато людей навіть не знають, що таке лихо є в нашій країні", — каже Віра.
Постійно на акції приходить Вікторія, яка вже другий рік чекає на чоловіка.
"Потрапив у полон на заводі Ілліча в Маріуполі. Це був прорив. Вони намагалися прорватися з оточення. У нас спілкування з Координаційним штабом, зі Службою безпеки України, з усіма органами, де тільки можна, і в закордонні організації", — ділиться власною історією Вікторія.
Полон — це "пекло". Полон — це жахливе існування.
Зі слів дружини військовополоненого, акції допомагають тим, що суспільство повинно знати, про полонених, які потребують допомоги.
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