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Українці просять надати звання Герой України мешканцю Шостки, загиблому військовослужбовцю Максиму Галінічеву
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Українці просять надати звання Герой України мешканцю Шостки, загиблому військовослужбовцю Максиму Галінічеву

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Максим Галінічев
Максим Галінічев. Фото: Максим Галінічев

На сайті електронних петиції у березні опублікували заклик надати звання Герой України мешканцю Шостки на Сумщині, у минулому боксеру, а нині загиблому добровольцю Максиму Галінічеву.

Петицію можна підписати за посиланням.

Максим Галінічев був дворазовим чемпіоном Європи, фіналістом Юнацьких Олімпійських Ігор, членом національної збірної України з боксу.

Українці просять надати звання Герой України мешканцю Шостки, загиблому військовослужбовцю Максиму Галінічеву
Максим Галінічев. Фото: Федерація Боксу України

У травні 2022 року, він відмовився від участі в чемпіонаті Європи й пішов добровольцем захищати нашу країну в лавах 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

На війні Максим отримав два поранення і після кожного знову повертався на фронт. 10 березня 2023 року він загинув у Луганській області.

Національна збірна команда України з боксу просить президента України надати Максиму Галінічеву звання Герой України.

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