Кіберполіція розслідує хакерську атаку на систему електронного квитка у Львові

В ніч на 29 березня у Львівському комунальному підприємстві "Львівавтодор" зафіксували хакерську атаку на систему електронного квитка. Правоохоронці відкрили за фактом порушення кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк звернувся до правоохоронців із заявою про несанкціонований доступ до системи. У поліції порушили кримінальне провадження й внесли його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Станом на зараз до аналізу ситуації залучено фахівців кіберполіції та представників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Також працює оперативний штаб міста та команда представників із безпеки наших підрядників", — каже Микола Власюк.

Наразі оплата проїзду банківськими картками та "ЛеоКарт" працює в штатному режимі, але з 28 березня гроші списуються із затримкою. Також поки неможливо переглянути баланс на картці чи поповнити її.