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Президент вручив Ірпеню та Гостомелю відзнаки "Місто-герой України"
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Президент вручив Ірпеню та Гостомелю відзнаки "Місто-герой України"

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Відзнаки "Місто-герой України" Ірпеню і Гостомелю
Відзнака "Місто-герой України Ірпінь". Київська область, 31 березня 2024 року. Фото: Олександр Маркушин/Telegram

З нагоди другої річниці звільнення Київщини від російської окупації президент Володимир Зеленський вручив Ірпеню та Гостомелю почесні відзнаки "Місто-герой України".

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Офіційна церемонія передачі відзнак і підняття прапору України відбулася на кільці у Ворзелі на в'їзді у Бучу.

"Ця висока відзнака – досягнення передусім вас – наших безстрашних містян. Тих, хто не жаліючи себе, встав на захист громади, допомагав іншим та не здавався до самої перемоги. Нашої ірпінської перемоги. Ви всі – справжні Герої Ірпінської громади", — зазначив Маркушин.

Президент України указом від 6 березня 2022 року запровадив почесну відзнаку "Місто – герой України" задля відзначення подвигу, героїзму та стійкості громадян, які вони виявили в захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації. 24 березня 2022 року звання міст-героїв присвоєно Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці. Відзнаку також надано містам Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.

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