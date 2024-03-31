31 березня близько 15:15 армія РФ атакувала ракетою один з населених пунктів Бериславського району Херсонщини. Внаслідок вибуху поранення отримали двоє місцевих жителів. Їх ушпиталили.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

За попередньою інформацією прокуратури російські військові атакували населений пункт ракетою типу С-300. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за добу 30 березня 2024 року російські військові обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області.

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