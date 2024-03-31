На півночі Донеччини 1 квітня буде до 24 градусів тепла

У понеділок, 1 квітня, у Донецькій області — малохмарно та без опадів. Вдень на півночі регіону стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів тепла.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Вітер південно-східний від семи до дванадцяти метрів на секунду", — уточнили в гідрометцентрі.
Якою буде температура у Донецької області:
- вночі від п'яти градусів до десяти — тепла;
- вдень від п'ятнадцяти до двадцяти — тепла.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram