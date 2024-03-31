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На півночі Донеччини 1 квітня буде до 24 градусів тепла
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На півночі Донеччини 1 квітня буде до 24 градусів тепла

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Погода у Донецькій області в перший день квітня
Кущ Спіреї у квітні 2024 року. Суспільне Донбас/Ганна Железняк

У понеділок, 1 квітня, у Донецькій області — малохмарно та без опадів. Вдень на півночі регіону стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів тепла.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер південно-східний від семи до дванадцяти метрів на секунду", — уточнили в гідрометцентрі.

Якою буде температура у Донецької області:

  • вночі від п'яти градусів до десяти — тепла;
  • вдень від п'ятнадцяти до двадцяти — тепла.

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