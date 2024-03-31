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З прифронтових територій Запорізькій області в березні евакуювали 30 людей — Федоров
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З прифронтових територій Запорізькій області в березні евакуювали 30 людей — Федоров

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Евакуація людей з прифронтових територій
Евакуаційна група. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

У березні з прифронтових територій Запорізької області евакуювали 30 людей. Найбільше охочих було на початку березня, коли росіяни посилили обстріли.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Івана Федорова, нині в області немає примусової та масової евакуації, однак людей постійно закликають виїжджати:

"На сьогодні мешканці відмовляються. Ми закликаємо евакуюватися спільно з міжнародними партнерами, фондами. Ми пропонуємо на території Запоріжжя як тимчасове житло, так і соціальну, матеріальну та гуманітарну допомогу. Наші мешканці тримаються за свої домівки, квартири. Їх також можна зрозуміти, хоча ми будемо продовжувати закликати їх евакуюватися".

Іван Федоров наголосив, що батькам необхідно попіклуватися про дітей і вивозити з територій, наближених до бойових дій, щоб не наражати на небезпеку.

У Запорізькій області в березні з прифронтових територій було евакуйовано 30 людей — Федоров
Іван Федоров. Фото: Суспільне Запоріжжя

Загалом за минулий рік правоохоронці вивезли в безпечне місце 446 мешканців Василівського та Пологівського районів.

Щоб виїхати до безпечних місць варто звернутися за такими телефонами:

  • Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" — 0 800 339 291
  • Евакуаційні групи Національної поліції України:

- для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;

- для жителів Василівського району – 097-826-20-02.

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