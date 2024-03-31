У Бучі Зеленський вшанував пам'ять тих, хто загинув під час окупації Київщини

У другу річницю звільнення Київщини від російських військ президент Володимир Зеленський відвідав Бучу і вшанував пам’ять українців, які загинули під час окупації громади.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави встановив лампадку до Стіни пам’яті біля церкви Святого Апостола Андрія Первозваного та Всіх Святих. Стіна пам’яті складається з кількох стел, на кожній із яких – таблички з викарбуваними іменами загиблих. Наразі меморіал містить 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички поки що безіменні, йдеться у повідомленні.

Президент та інші присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

"У цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших. І вбиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви. Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", — наголосив Зеленський у своїй промові.

Що відомо про звільнення Бучі від військ РФ

Буча була в окупації 33 дні. Російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого. Того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

Російські війська залишили місто 31 березня 2022 року. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Коли після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто — там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі — зі зв'язаними за спиною руками. Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі. 14 квітня минулого року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто відвідав Бучу.

8 квітня 2022 року у місті Буча Київської області почали ексгумацію тіл з братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих, щоб ідентифікувати людей та встановити обставини їхньої смерті.

Приватна американська компанія Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих у Бучі були зафіксовані на супутникових знімках ще 10 березня 2022 року.

Правоохоронці зафіксували понад 9 тисяч воєнних злочинів, які армія РФ скоїла під час окупації Бучанського району Київщини. Загинули більше 1 700 цивільних людей, із них близько 700 у Бучі. Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини.

У ЗСУ заявили, що знищили російських військових, які катували цивільних у Бучі.