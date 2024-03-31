Завтра, 1 квітня, розпочнеться ремонт вулиці Шота Руставелі у Львові. Рух приватного транспорту на ділянці від вулиці Волоської до вулиці Архипенка організують по нижній смузі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У Галицькій районній адміністрації повідомили, що верхня частина вулиці Шота Руставелі, від вулиці Волоської до вулиці Архипенка, в незадовільному стані. Дорожнє покриття на ній нерівне, також є аварійні вибоїни.

На частині вулиці перестелять бруківку, щоби вирівняти покриття. Площа робіт — приблизно 400 квадратних метрів. Ремонтні роботи триватимуть до 22 квітня.

"На вказаній ділянці дороги громадський транспорт не курсує, лише приватний, в напрямку до центру. На час ремонту приватний транспорт курсуватиме нижньою частиною вулиці Шота Руставелі, як це зараз робить громадський транспорт", — йдеться у повідомленні.