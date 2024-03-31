Спортсменка з Дніпра боротиметься за олімпійську ліцензію в Баку. Коли вболівати

Борчиня з Дніпра Анастасія Осняч-Шустова змагатиметься в Баку за олімпійську ліцензію. Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету в Дніпропетровській області.

За даними НОК, 5-7 квітня в столиці Азербайджану розіграють перші в цьому році комплекти олімпійських путівок до Парижу з вільної боротьби.

Віцечемпіонка Європи, чемпіонка Європи U23 Анастасія Осняч-Шустова, яка виступає за Дніпропетровську область, змагатиметься за олімпійську ліцензію у ваговій категорії до 76 кг.

27-річна борчиня — володарка Кубка світу 2022 та чемпіонка України 2022 року.

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В України вже є дві неіменні ліцензії: Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг), Ірина Коляденко (вільна жіноча боротьба, 62 кг).

Після Європейського кваліфікаційного турніру Україна матиме лише одну можливість взяти ліцензію – це світовий олімпійський кваліфікаційний турнір, він відбудеться 9-12 травня у Стамбулі.

Олімпійський чемпіон 2020 року Жан Беленюк оголосив, що Олімпіада в Парижі стане останньою в його кар'єрі.

За всю історію в боротьбі Україна здобула 18 медалей на Олімпійських іграх, серед них - 8 золотих.

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