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У тимчасово окупованому Бердянську з 1 квітня окупанти розпочнуть призов до армії РФ — Галіціна
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У тимчасово окупованому Бердянську з 1 квітня окупанти розпочнуть призов до армії РФ — Галіціна

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У тимчасово окупованому Бердянську з 1 квітня окупанти розпочнуть призов до армії РФ
Російський військовий, ілюстративне. Фото: ГУ розвідки Міністерства оборони України/Facebook

З квітня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стартує весняний призов на військову службу до лав армії РФ.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна:

"З 1 квітня по 15 липня до лав російської армії загалом планують залучити 150 тисяч осіб. Відправляти до військових частин почнуть вже з 15 квітня", — йдеться в повідомленні.

За словами Галіціної, до армії мусять піти чоловіки від 18 до 30 років не тільки з РФ, а й тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, зокрема й Бердянська:

"Росіяни обіцяють не відправляти строковиків до зони бойових дій та залучати їх до війни на території України, але таким заявам вірити не варто. Раніше окупаційна влада так само обіцяла не призивати мешканців ТОТ протягом п’яти років. Проте, як завжди, збрехала", — зазначила очільниця МВА.

Раніше Суспільне повідомляло, що на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти масово проводять мобілізаційний облік військовозобов’язаних. Зокрема, під час кожного звернення жителів ТОТ до державного органу, їм вручають повістку та ставлять на військовий облік.

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