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Якою буде погода в Одесі та області найближчими днями
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Якою буде погода в Одесі та області найближчими днями

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В Одеській області найближчими днями збережеться плюсова температура вдень та вночі.

Прогнозом погоди від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів поділились на сайті Одеської міськради.

30-31 березня в Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер південний, вдень південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 13-15°С.

В Одеській області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, вдень південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 18-23°С, в прибережній зоні 13-15°.  На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

1-2 квітня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 9-14 м/с; вдень 2 квітня південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°С тепла, вдень 22-27°С, у прибережній зоні 15-17°С.

2-3 квітня без істотних опадів. Температура вночі 6-11°С тепла, вдень 14-19°С.

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