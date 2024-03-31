У Кропивницькому християни західного обряду святкують Великдень. До місцевого римо-католицького костелу Святого Духа зранку 31 березня прийшли 70 парафіян.

Настоятель костелу отець Ростислав розповів Суспільному, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну святкові пасхальні богослужіння за часом скоротили вдвічі через комендантську годину. На Великодню літургію парафіяни зібрались о 10:00.

"Це є найбільше та найважливіше свято для кожного християнина, бо тут ми пригадуємо ті події, які Господь чинив для нас, що Ісус, воскрешаючи із мертвих насамперед повертає нас до життя у святости, дає нам доступ до неба, до вічного життя. Також це свято, яке показує перемогу світла над темрявою, святости над гріхом і життя над смертю".

Зі слів настоятеля, святкування Великодня розпочинається Пасхальним Триденням у четвер, а у суботу освячують вогонь.

"Від вогню запалюється велика свічка, яка називається Пасхалем. Вона є символом Ісуса Христа воскреслого та пригадує події Старого Завіту. Люди також запалюють свої свічки й заносять додому".

Після літургії освятили великодні кошики. Римо-католики, як і православні, приносять паски, яйця, м’ясні страви, хрін та сіль.

Після літургії у костелі Святого Духа освятили великодні кошики. Фото: Суспільне Кропивницький

Отець Ростислав пояснив, чому цьогоріч римо-католики відзначають Великдень на місяць раніше за православних.

"У католицькій церкві римського обряду Пасха вираховується від першої весняної повні. Найближча неділя є вже святом Пасхи. Натомість більшість східних церков вираховує трошки в інший спосіб, тому є така велика різниця. Згідно зі східними церквами перша повня трохи пізніше, бо маємо різні церковні календарі".

Великодня літургія у костелі Святого Духа. Фото: Суспільне Кропивницький

Парафіянин Віталій Пахолівецький відвідує літургію, бо вважає Великдень найголовнішим релігійним святом.

"Найважливіше – що Христос Воскрес. Несемо із собою страви на освячення: паска означає Ісуса Христа, який є хлібом життя, крашанки символізують перемогу Господа над смертю і його воскресіння у нове життя".

Парафіянин Валерій Мазур сказав, що молився за перемогу України у війні.

"Хай воскреслий Христос принесе нам велику перемогу і справедливий мир".

Православні й греко-католики відзначатимуть Пасху 5 травня.