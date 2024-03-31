Свято очищення душі: християни західного обряду святкують Великдень

Сьогодні, 31 березня, християни західного обряду святкують Великдень. У Києві у Кафедральному соборі святого Олександра відбулася великодня служба. Кількасот людей з різних міст України прийшли освятити святкові страви.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Людмила приїхала на службу з Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Жінка розповіла, що дуже серйозно готується до Великодня, щороку постує перед святом.

"Приїхала до внуків і разом будемо святкувати. Великдень — це свято душі, очищення душі. Просто молю Бога, щоб скоріше закінчилась війна", — сказала Людмила.

Віряни на Великодній службі у соборі святого Олександра. Київ, 31 березня 2024 року. Cуспільне/Влада Прізова

Зі святковим кошиком до собору святого Олександра прийшла Ольга. У кошику власноруч запечена паска, крашанки і ковбаса. Жінка розповіла, що перед Великоднем дотримується суворого посту.

"Це покута за те, щоб ми не доробили, не дослухали, не допомогли. Зараз такий час, коли треба дуже добре зазирнути в себе. Щороку на Великдень ходжу на святкову службу", — скаже Ольга.

Православні віряни 2024-го року відзначатимуть Великдень 5 травня.