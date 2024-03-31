З першого по сьоме квітня в Запоріжжі через ремонтні роботи на пл. Транспортній тимчасово призупинять роботу трамвайні маршрути № 10, 12, 14, 15.

Про це повідомили в КП "Запоріжелектротранс".

Рух трамвайних маршрутів № 3 та № 16 буде організовано наступним чином:

№ 3 - за скороченим маршрутом "Запоріжжя Ліве – трамвайне депо";

№ 16 - за скороченим маршрутом "Павло-Кічкас – трамвайне депо".

Автобусний маршрут № 56 буде організовано за маршрутом "Комбінат "Запоріжсталь" — майдан Волі", а саме: від зупинки "Центральна прохідна" по пр. Моторобудівників, вул. Червоній, вул. Залізничній, вул. Троїцькій, вул. Гоголя, вул. Дніпровській до кінцевої зупинки "майдан Волі" та в зворотному напрямку.

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