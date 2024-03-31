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На Рівненщині сили ППО збили ракети Х-55 та "Іскандер"
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На Рівненщині сили ППО збили ракети Х-55 та "Іскандер"

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Уламки збитої ракети силами ППО на Рівненщині 31 березня
Уламки збитої ракети силами ППО на Рівненщині 31 березня. Фото: поліція в Рівненській області

Ракети Х-55 та "Іскандер" збили сили ППО 31 березня у двох районах Рівненщини. Частину їхніх уламків вилучили правоохоронці, які працювали на місці події, та скерували на експеризу.

Про це повідомили в Telegram поліції Рівненської області.

На Рівненщині сили ППО збили ракети Х-55 та "Іскандер"
Уламки збитої ракети силами ППО на Рівненщині 31 березня. Фото: поліція в Рівненській області

На місцях падіння уламків ракет працювали вибухотехніки, слідчі та криміналісти.

"Під час чергових атак країною-агресором протиповітряна оборона працювала і в двох районах Рівненської області: були збиті ракети Х-55 та "Іскандер". На щастя, ніхто не постраждав", — зазначили в повідомленні.

На Рівненщині сили ППО збили ракети Х-55 та "Іскандер"
На місці події працювали вибухотехніки, слідчі, криміналісти. Фото: поліція в Рівненській області

Правоохоронці задокументували події. Частину уламків вилучили, їх скерують на експертизу.

На Рівненщині сили ППО збили ракети Х-55 та "Іскандер"
Уламки збитої ракети силами ППО на Рівненщині 31 березня. Фото: поліція в Рівненській області

Поліцейські також нагадали, що в разі виявлення уламків повітряних цілей – негайно повідомляти до поліції за номером 102.

Про те, що на Рівненщині під час ранкової тривоги працювали сили ППО, повідомив навальник ОВА Олександр Коваль. За його даними, уламки збитих цілей пошкодили електроопору та фельдшерсько-акушерський пункт.

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