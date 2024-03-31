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У Львівському районі зіткнулися два автомобілі: травмована водійка
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У Львівському районі зіткнулися два автомобілі: травмована водійка

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ДТП біля села В'язова, 30 березня 2024
ДТП біля села В'язова, 30 березня 2024. Пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області

Вчора, 30 березня, о 20:19 рятувальникам повідомили про зіткнення двох легковиків біля села В'язова Львівського району. Внаслідок ДТП 36-річна водійка отримала травми.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, на дорозі зіткнулися дві легкові автівки — "ВАЗ 2109" та "Audi А4". 36-річна водійка автомобіля "ВАЗ 2109" отримала травми.

Жінку деблокували з автомобіля й передали медикам. ЇЇ доправили у лікарню святого Пантелеймона у Львові. За інформацією рятувальників, у водійки травми середнього ступеня важкості.

Також працівники ДСНС відключили акумуляторні батареї автівок, щоби запобігти пожежі. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

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