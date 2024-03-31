Портрети з пластиліну на виставці "Весняні вишиванки". У Миколаєві 30 березня в Центрі сучасного читання "МАРКО" Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відкрили виставку картин з пластиліну. Це роботи учнів Миколаївської дитячої художньої школи.

Про це повідомили на сторінці у Фейсбук Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.

Викладач Миколаївської дитячої художньої школи Владислав Солопієнко говорить, на виставці представлені роботи дітей віком від п'яти до десяти 10 років.

"Для мене пластилін – це нові можливості, нові текстури, новий формат роботи. Діти працюють з об`ємом. Додатково моторика для них, розроблення руки. У свої роботи вони вкладали багато часу. Це дуже круто", — розповідає Владислав Солопієнко.

Малювання пластиліном поєднує об`ємне зображення й плоский живопис.

Портрети з пластиліну на виставці. Фото: Центральна міська бібліотека імені Кропивницького

"Вчені кажуть, якщо дитина ліпить щось, працює пальцями, то вона розвиває мозок свій, інтелект. Тому діти у ці воєнні часи чомусь дуже полюбляють працювати з пластиліном. Зараз в магазинах великий вибір цього матеріалу. Тому і нам дуже добре, і дітям подобається", — сказала директорка Миколаївської художньої школи Євгенія Кручиніна.

У бібліотеці повідомили, за пів року навчання вихованці Миколаївської художньої школи вдруге представляють свої роботи на виставці у бібліотеці.

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