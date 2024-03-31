В Одеській області водій збив на смерть жінку

У селі Новоградівка внаслідок ДТП загинула жінка. Водій автомобіля Renault збив пішохідку на проїзній частині. Аварія сталась вранці 31 березня.
Про таке повідомили на сайті ГУНП в Одеській області.
Жінка померла до приїзду швидкої. Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим, зазначили у поліції.
Машину помістили на штрафмайданчик.
Пошкоджений автомобіль Renault, водій якого збив жінку. Фото: ГУНП в Одеській області
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