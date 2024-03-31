Під час пожежі у Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка

31 березня під час пожежі у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі у Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, виклик про пожежу надійшов о 12:08. Горів балкон на восьмому поверсі.

У квартирі, кажуть рятувальники, був чоловік, який самостійно не мав можливості відчинити двері. Пожежники за допомогою бензоріза зрізали вхідні двері, вивели чоловіка та передали працівникам медичної служби.

Окрім балкона вогонь також пошкодив речі домашнього вжитку в одній з кімнат квартири. Рятувальники зазначили, що причину займання наразі встановлюють.

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