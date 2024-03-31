НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Під час пожежі у Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка
ПОЖЕЖАРегіони

Під час пожежі у Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

31 березня під час пожежі у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі у Луцьку із зачиненої квартири визволили чоловіка.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, виклик про пожежу надійшов о 12:08. Горів балкон на восьмому поверсі.

У квартирі, кажуть рятувальники, був чоловік, який самостійно не мав можливості відчинити двері. Пожежники за допомогою бензоріза зрізали вхідні двері, вивели чоловіка та передали працівникам медичної служби.

Окрім балкона вогонь також пошкодив речі домашнього вжитку в одній з кімнат квартири. Рятувальники зазначили, що причину займання наразі встановлюють.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Майк Джонсон
Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні — голова комітету Конгресу США
Юрій Джигир
Понад 70% грошей із бюджету МО йде на виплати військовим, ще 20% — на озброєння — заступник міністра оборони
Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
Друга річниця звільнення Бучі від військ РФ
У Бучі вшанували пам'ять загиблих з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ
Енергетика
В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ. У яких областях застосовуються відключення

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Херсон, пожежа, рятувальники, ДСНС
У Херсоні в одному з мікрорайонів виникла пожежа в будинку
Пожежа сухої трави
На Франківщині за добу склали вісім адмінпротоколів на паліїв трави
Пожежа, Дніпро, ДСНС
Впродовж доби на Дніпропетровщині сталося 20 пожеж в екосистемах
У Запоріжжі горів автомобіль
У Запоріжжі горів легковий автомобіль — ДСНС
На початок