На Одещині затримали групу, яка переправляла чоловіків через Дунай до Румунії

В Одеській області затримали двох чоловіків, які за гроші переправляли людей призовного віку до Румунії.

Про таке 31 березня повідомили на сторінці у Facebook Південного регіонального управління ДПСУ.

Як зазначили прикордонники, організатора схеми затримали під час спроби переправити гумовим човном двох чоловіків через Дунай, його посібника — під час отримання грошей за надані послуги — по дві тис. доларів з кожної людини.

Затримання відбулось у межах провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

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