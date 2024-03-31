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На Одещині затримали групу, яка переправляла чоловіків через Дунай до Румунії
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На Одещині затримали групу, яка переправляла чоловіків через Дунай до Румунії

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Ухилянти, затримані в Одеській області
Чоловіки, затримані прикордонниками на березі Дунаю, Одеська область. Фото: Facebook/ДПСУ

В Одеській області затримали двох чоловіків, які за гроші переправляли людей призовного віку до Румунії.

Про таке 31 березня повідомили на сторінці у Facebook Південного регіонального управління ДПСУ.

Як зазначили прикордонники, організатора схеми затримали під час спроби переправити гумовим човном двох чоловіків через Дунай, його посібника — під час отримання грошей за надані послуги — по дві тис. доларів з кожної людини.

Затримання відбулось у межах провадження за ч. 3 ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Кримінального кодексу України.

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