У Львові 31 березня трамваї №3, 8 і 9 курсуватимуть за зміненим маршрутом

Сьогодні, 31 березня, з 15:00 і до кінця дня трамваї №3, 8 і 9 будуть курсувати за зміненим маршрутом. Рух на вулиці Франка у Львові перекриють, щоби ліквідувати аварійний витік на водопроводі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У Львівському комунальному підприємстві "Львівелектротранс" повідомили, що трамвай №3 буде курсувати від Аквапарку до Академії мистецтв. Трамвай №8 їздитиме від Академії мистецтв до вулиці Вернадського, а трамвай №9 – від вулиці Торф’яної до Погулянки.

За даними комунального підприємства "Львівводоканал", вчора ввечері надійшло повідомлення про ймовірний витік води на вулиці Франка, 25. Сьогодні зранку, 31 березня, ділянку обстежили. Рух транспорту обмежать, аби ліквідувати аварію на водопроводі.