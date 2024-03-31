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У Криму та на інших ТОТ України росіяни завершують формувати облік підлітків у "військкоматах" — ЦНС
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У Криму та на інших ТОТ України росіяни завершують формувати облік підлітків у "військкоматах" — ЦНС

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Підлітки на ТОТ
Підлітки на ТОТ. Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях України, у тому числі у Криму, росіяни завершують підготовку до призову українських підлітків.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) 30 березня.

"Росіяни готуються до призову підлітків на сході й у Криму, але списки сформовані вже й на півдні. Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке РФ вчергове ігнорує", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦНС, строковикам російське військове командування обіцяє, що їх не відправлять на службу, але на практиці — їх вербують укладати контракт, особливо людей з боргами, й вони стають так званими "добровольцями".

ЦНС закликає жителів окупованих територій України саботувати призов та пам'ятати, що російське правосуддя є фіктивним, як і укладені договори, тому їхня дія не розповсюджуються за межами Росії.

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