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Через аварійне відключення без світла та води залишились два райони Одеси
ЕНЕРГЕТИКАРегіони

Через аварійне відключення без світла та води залишились два райони Одеси

Оновлено
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Без світла та води залишились Хаджибейський та Київський райони Одеси. Також знеструмлена частина Одеського району. Це сталось внаслідок аварійного відключення на одній із високовольтних підстанцій.

Про таке 31 березня повідомили у міськраді з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Відключення сталось об 11:40.

"В ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки. Орієнтовний час відновлення світла — протягом декількох годин", — йдеться у повідомленні.

Також Хаджибейський та Київський райони через відсутність електроенергії залишились без води, у Приморському — можливе зниження тиску, повідомили у мерії з посиланням на компанію "Інфоксводоканал".

Зазначимо, вночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області: 170 тис. споживачів залишились без світла.

ОНОВЛЕНО. 12:31. Водопостачання у районах міста відновлюють. На об'єкти повернули електроенергію, повідомили в Інфоксводоканалі.

ОНОВЛЕНО. 13:41. Станом на 13:00 всім споживачам повернули світло, повідомили у НЕК "Укренерго". Там зазначили, що увечері у години піка можливі обмеження споживання.

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