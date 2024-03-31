Через аварійне відключення без світла та води залишились два райони Одеси

Без світла та води залишились Хаджибейський та Київський райони Одеси. Також знеструмлена частина Одеського району. Це сталось внаслідок аварійного відключення на одній із високовольтних підстанцій.

Про таке 31 березня повідомили у міськраді з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Відключення сталось об 11:40.

"В ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки. Орієнтовний час відновлення світла — протягом декількох годин", — йдеться у повідомленні.

Також Хаджибейський та Київський райони через відсутність електроенергії залишились без води, у Приморському — можливе зниження тиску, повідомили у мерії з посиланням на компанію "Інфоксводоканал".

Зазначимо, вночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області: 170 тис. споживачів залишились без світла.

ОНОВЛЕНО. 12:31. Водопостачання у районах міста відновлюють. На об'єкти повернули електроенергію, повідомили в Інфоксводоканалі.

ОНОВЛЕНО. 13:41. Станом на 13:00 всім споживачам повернули світло, повідомили у НЕК "Укренерго". Там зазначили, що увечері у години піка можливі обмеження споживання.

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