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Україні відомий якісний та кількісний склад російських військових у Криму — Гуменюк
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Україні відомий якісний та кількісний склад російських військових у Криму — Гуменюк

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Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк. Керівниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня. Фото: Суспільне Одеса

Сили оборони України знають приблизний склад накопичення російських військ, що є в окупованому Криму. Також з півострова у них "дуже ускладнена логістика".

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону "Єдині новини".

"Ми знаємо, з кого формуються і які сили та засоби використовує так зване угруповання "Днепр", яке знаходиться на лівому березі, та протидіє на Херсонському та Запорізькому напрямках. Також ми знаємо приблизний склад того накопичення, що є у Криму, і відстежуємо ретельно їхні маневри", — сказала вона.

За словами Гуменюк, окупанти змушені підтягувати деякі ресурси з півострова, але в них "дуже ускладнена логістика".

"Дуже часто лунають заборони використання зрозумілих логістичних маршрутів", — уточнила речниця Сил оборони півдня України.

Крім того, вона додала, що російські військові знають, що український вогневий контроль може бути "дуже конкретним" по цих напрямках. Угруповання військ ЗС РФ на материковій тимчасово захопленій території України, достатнє їм, аби виконувати бойові завдання та проводити штурми.

"Хоча вони навіть поміж собою проводять ротації у зв’язку з тим, що штурмові дії тривалий час не мають успіху", — зауважила Гуменюк.

Вона наголосила, що заборона на використання техніки продовжує діяти. Зокрема, це фіксується на Запорізькому та Херсонському напрямках.

"Штурмуючи плацдарм у напрямку Кринок та Роботиного, ворог обмежений у використанні бронетехніки. На Дніпровському напрямку він її не використовує та ледь набирає групи для проведення одного-трьох штурмів на добу, то на Запорізькому напрямку рух дещо активніший, але обмеження бронетехніки також відстежується", — підсумувала Гуменюк.

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