На чемпіонаті України з фехтування у перший день змагань, 30 березня 2024 року, у Києві шаблістка з Миколаївщини Ольга Харлан здобула золоту медаль. У груповому раунді вона виграла всі шість боїв.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Українська фехтувальниця потрапила до фінальної частини змагань як третій номер посіву.

"У 1/16 фіналу 33-річна Харлан перемогла Ірину Страфун (15:3) з Києва, а далі була сильнішою за партнерку по команді, одеситку Олену Кравацьку (15:10), і з різницею у два удари вирвала перемогу над Олександрою Бондар (15:13) із Миколаєва", — зазначили у федерації фехтування.

Ольга Харлан із суперницею на чемпіонаті України з фехтування під час протиборства. Фото: Павло Кубанов/Національна федерація фехтування України

Таким чином, у фіналі Ольга здобула перемогу над Юлією Бакастовою з розривом у вісім ударів – 15:7.

За інформацією Національної федерації фехтування України, 31 березня рапіристи, шпажистки й шаблістки вийдуть на доріжки, аби розіграти медалі командної першості.

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