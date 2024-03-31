На Полтавщині через аварію загинув мотоцикліст

У селі Розсошенці Щербанівської громади сталася аварія за участі автомобіліста та мотоцикліста. Зіткнулися вони 30 березня близько 13:00 на автодорозі "Полтава-Кременчук-Олександрія".

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Як з'ясували слідчі, зіткнулись мотоцикл "YAMAHA" та автомобіль "HYUNDAI "SANTA FE", за кермом якого перебував 55-річний житель Щербанівської громади. Від отриманих тілесних ушкоджень 28-річний мотоцикліст загинув на місці події. Він був жителем Кременчука.

Автомобіль на якому їхав 55-річний житель Щербанівської громади. фото ГУНП в Полтавській області/Суспільне Полтава

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого". Санкція - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же період.

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