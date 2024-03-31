На українському державному ресурсі "Хочу жить", який допомагає військовим ЗС РФ здатися у полон, фіксується до півтора мільйона заходів з території окупованого Криму, особливо зі Сімферополя, Севастополя та Євпаторії.

Про це розповів речник даного проєкту Віталій Матвієнко в інтерв’ю "Крим.Реалії".

"Територія Криму — це 1 137 595 заходів, Севастополь — 369 645, ну і далі зріз по містах: трійка — це Сімферополь, Євпаторія і Керч. А саме Сімферополь — 540 500, Євпаторія — 64 645, Керч — 61 915 заходів. Далі йдуть міста трохи менше, це Феодосія, Джанкой, Бахчисарай, Алушта та Саки. Ну і відповідно 52 тисячі, 39 тисяч, 31 тисяча, 19 тисяч та 18 тисяч", — сказав він.

За даними Матвієнко, зараз кількість звернень трохи впала, порівняно з минулим роком. Вона вийшла до моменту піка у 2023 році. Водночас статистика піде вгору, коли буде щось відбуватися безпосередньо на лінії фронту або всередині Росії.

Речник проєкту також розповідав, що станом на 15 березня, загальна кількість відвідувань сайту становить більше ніж 49 мільйонів відвідувань, з яких 45 мільйонів – з території РФ. Також щодня надходить від 50 до 100 звернень.

За програмою "Хочу жить", мобілізований українець із Криму залишатиметься у полоні до завершення війни, а потім зі всіма пройде перевірку. Якщо за її результатами виявиться, що громадянин не скоїв воєнних злочинів проти української держави, то він зможе повернутися додому.

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