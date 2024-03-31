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У Запоріжжі врятували песика, який застряг під бетонною плитою — ДСНС
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У Запоріжжі врятували песика, який застряг під бетонною плитою — ДСНС

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Собака застряг під бетонною плитою в Запоріжжі
Собака, який застряг під бетонною плитою в Запоріжжі. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Минулої доби, 30 березня, у Запоріжжі співробітники ДСНС врятували безпритульного собаку, який застряг під бетонною плитою та не міг самостійно вибратися.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомили в пресслужбі ДСНС області.

"Рятувальники, використовуючи аварійно-рятувальний інструмент, зробили підкоп та, підтримуючи плиту, дістали песика з пастки. Чотирилапий не травмувався", — йдеться в повідомленні.
У Запоріжжі врятували песика, який застряг під бетонною плитою — ДСНС
Співробітники ДСНС рятують песика, Запоріжжя, 30 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

У Запоріжжі врятували песика, який застряг під бетонною плитою — ДСНС
Співробітники ДСНС рятують песика, Запоріжжя, 30 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Врятованого хвостатого співробітники ДСНС передали зоозахисникам міста.

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