У Запоріжжі врятували песика, який застряг під бетонною плитою — ДСНС

Минулої доби, 30 березня, у Запоріжжі співробітники ДСНС врятували безпритульного собаку, який застряг під бетонною плитою та не міг самостійно вибратися.
Про це сьогодні, 31 березня, повідомили в пресслужбі ДСНС області.
"Рятувальники, використовуючи аварійно-рятувальний інструмент, зробили підкоп та, підтримуючи плиту, дістали песика з пастки. Чотирилапий не травмувався", — йдеться в повідомленні.
Співробітники ДСНС рятують песика, Запоріжжя, 30 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Співробітники ДСНС рятують песика, Запоріжжя, 30 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Врятованого хвостатого співробітники ДСНС передали зоозахисникам міста.
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