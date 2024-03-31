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Трьох чоловіків із Закарпаття і одного з Івано-Франківщини затримали за 100 метрів від кордону
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Трьох чоловіків із Закарпаття і одного з Івано-Франківщини затримали за 100 метрів від кордону

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Чотирьох чоловіків затримали на Закарпатті за 100 метрів від кордону
Трьох чоловіків із Закарпаття і одного з Івано-Франківщини 30 березня затримали за сто метрів біля кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України/Facabook

Трьох чоловіків із Закарпаття і одного з Івано-Франківщини затримали 30 березня під час спроби переплисти річку Тису біля кордону.

Про це повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Чоловіки несли із собою гумовий човен. Наряд відділу "Вилок" Мукачівського прикордонного загону затримав їх за 100 метрів від кордону. "Намірів про спробу потрапити в Угорщину затримані не приховували. Також розповіли, що за переправлення кожен з них мав віддати організаторам від 4 до 5 тисяч доларів США. Наразі оперативники загону встановлюють людей, причетних до переправлення цієї групи чоловіків через кордон", — йдеться у повідомленні.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скерували до суду.

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