Сьогодні, 31 березня, минає два роки звільнення Бучі Київської області від російських окупантів. З цієї нагоди на Алеї Героїв зібралися десятки людей, щоб вшанувати пам'ять загиблих військових і мирних жителів.

Про це з місця події повідомляє кореспондента Суспільного Влада Колодій.

Родичка кладе цукерки на могилу українського військовослужбовця під час вшанування пам'яті жертв російської окупації на кладовищі в Бучі, Україна, неділя, 31 березня 2024 р. AP/Vadim Ghirda

Як розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук, на Алеї Героїв поховані 272 військових, які загинули протягом 10 років російсько-української війни. Також квітами і хвилиною мовчання вшанували тих, хто не пережив окупації Бучі і хто загинув, боронячи місто після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Військовий оркестр грає під час вшанування пам’яті жертв російської окупації на кладовищі в Бучі, Україна, неділя, 31 березня 2024 р. AP/Vadim Ghirda

"31 березня для кожного бучанця, який пережив окупацію, який вижив в цих умовах — це другий день народження. І громада після тої кількості жертв серед цивільних і наших захисників вшановує наших героїв, береже їхню пам'ять", — сказав Анатолій Федорук.

Вшанувати пам'ять загиблих сина і друзів прийшов полковник у відставці Петро Мазін. Чоловік розповів, що сам брав учать у боях за Бучу, а його син загинув під Сумами 16 червня 2022 року.

"Тут (на Алеї Героїв) майже всі родичі, друзі, які загинули у війні. Друг на протезах на захисті міста воював. У 22 році він загинув, 27 лютого під час боїв за Бучу", — розповів Петро Мазін.

Що відомо про звільнення Бучі від військ РФ

Буча була в окупації 33 дні. Російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого. Того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

Російські війська залишили місто 31 березня 2022 року. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Коли після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто — там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі — зі зв'язаними за спиною руками. Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі. 14 квітня минулого року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто відвідав Бучу.

8 квітня 2022 року у місті Буча Київської області почали ексгумацію тіл з братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих, щоб ідентифікувати людей та встановити обставини їхньої смерті.

Приватна американська компанія Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих у Бучі були зафіксовані на супутникових знімках ще 10 березня 2022 року.

Правоохоронці зафіксували понад 9 тисяч воєнних злочинів, які армія РФ скоїла під час окупації Бучанського району Київщини. Загинули більше 1 700 цивільних людей, із них близько 700 у Бучі. Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини.

У ЗСУ заявили, що знищили російських військових, які катували цивільних у Бучі.